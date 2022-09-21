Алексей Навальный о мобилизации: "преступление гораздо большего масштаба"

"Замазать кровью сотни тысяч людей" – политик Алексей Навальный отреагировал на объявление в России частичной мобилизации. Оппозиционер высказался об указе Владимира Путина на судебном заседании, где рассматривались его жалобы к колонии строгого режима №6 Владимирской области, где он отбывает наказание.

Уже сейчас понятное главное: то преступление, та преступная и агрессивная война, которая идёт, она усугубляется, углубляется, и в это во всё Путин пытается вмешать как можно больше людей, он хочет замазать в этой крови сотни тысяч людей. Конечно, это приведёт к огромным трагедиям, огромному количеству погибших. Точно ни к чему хорошему это не приведёт и привести не может. Алексей Навальный Политик

По словам Навального, которые приводит признанное иноагентом издание Медиазона, миллионы россиян будут уклоняться от мобилизации.

Для того, чтобы продлить свою личную власть, Путин терзает соседнюю страну, убивает людей там и сейчас бросает в эту мясорубку войны ещё огромное количество российских граждан, которые в общем-то должны просто нормально жить, заниматься своими семьями. Поэтому, конечно, это было преступление, и сейчас стало преступлением гораздо большего масштаба. Алексей Навальный Политик

Соратники политика призвали граждан России выходить на акции протеста.

В Минобороны заявили, что частичной мобилизации подлежат чуть более 1% резервистов.