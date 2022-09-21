Алексей Навальный о мобилизации: "преступление гораздо большего масштаба"Комментарии
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"Замазать кровью сотни тысяч людей" – политик Алексей Навальный отреагировал на объявление в России частичной мобилизации. Оппозиционер высказался об указе Владимира Путина на судебном заседании, где рассматривались его жалобы к колонии строгого режима №6 Владимирской области, где он отбывает наказание.
По словам Навального, которые приводит признанное иноагентом издание Медиазона, миллионы россиян будут уклоняться от мобилизации.
Соратники политика призвали граждан России выходить на акции протеста.
В Минобороны заявили, что частичной мобилизации подлежат чуть более 1% резервистов.