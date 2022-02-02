Алексей Навальный: год приговору

Ровно год назад 2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы заменил оппозиционному политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше", приговорив его к 2 годам и 8 месяцам тюрьмы.

Это произошло после того, как Навальный вернулся в Россию из Германии, где он проходил реабилитацию после отравления предположительно боевым ядом "Новичок".

За этот год политические организации Навального были признаны экстремистскими и ликвидированы. Многие соратники политика были вынуждены покинуть Россию, опасаясь уголовного преследования.

Практически полностью закончилась легальная оппозиционная политика в России. Разрушили всю структуру, признали её экстремистской. Это огромные риски, огромные уголовные сроки. Ирина Фатьянова Политик, бывшая глава штаба Навального* в Санкт-Петербурге

Уличные выступления против ареста оппозиционера стали последними крупными акциями протеста в стране.

Российские власти неоднократно заявляли о том, что Навальный осужден за совершение преступлений, а не за политическую деятельность. Сам же факт отравления "Новичком" не признается официальной Москвой.

Обнаружены какие-то вещества, которые по составу похожи на некоторые вещества, включенные в запрещенный список ОЗХО, а формулу нам и никому больше они не дали: ни немцы, ни французы, ни шведы. Это секрет. А именно в формуле содержится доказательство того: это правда или это чистой воды обман и ложь. Пока я склоняюсь к тому, что у Запада никаких оснований не существует нас обвинять, и всё это затеяно с целью провокаций. Сергей Лавров Министр иностранных дел России

У Путина был четкий план: сделать так, чтобы Навального не было в публичном поле. Если он выжил после отравления, его в любом случае должны все забыть, он должен быть изолирован, он должен быть унижен, посрамлён, у него не должно быть никакого авторитета сильного российского политика. Мы видим, что это этот план полностью провалился. Навального не то, что помнят, его обсуждают Любовь Соболь Политик, бывший юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК)**

За время, проведенное в исправительной колонии № 2 во Владимирской области, Алексей Навальный был удостоен нескольких международных наград, в частности премии Сахарова "За свободу мысли", а также нескольких российских премий в области журналистики и кино.

Находясь в заключении, он также неоднократно давал интервью ведущим мировым СМИ.

*Деятельность штабов Навального признана экстремистской и запрещена на территории России.

**Деятельность ФБК признана экстремистской и запрещена на территории России.