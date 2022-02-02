Алексей Навальный: год приговору

Алексей Навальный: год приговоруКомментарии
Ровно год назад 2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы заменил оппозиционному политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше", приговорив его к 2 годам и 8 месяцам тюрьмы.
Это произошло после того, как Навальный вернулся в Россию из Германии, где он проходил реабилитацию после отравления предположительно боевым ядом "Новичок".
За этот год политические организации Навального были признаны экстремистскими и ликвидированы. Многие соратники политика были вынуждены покинуть Россию, опасаясь уголовного преследования.
Уличные выступления против ареста оппозиционера стали последними крупными акциями протеста в стране.
Российские власти неоднократно заявляли о том, что Навальный осужден за совершение преступлений, а не за политическую деятельность. Сам же факт отравления "Новичком" не признается официальной Москвой.
За время, проведенное в исправительной колонии № 2 во Владимирской области, Алексей Навальный был удостоен нескольких международных наград, в частности премии Сахарова "За свободу мысли", а также нескольких российских премий в области журналистики и кино.
Находясь в заключении, он также неоднократно давал интервью ведущим мировым СМИ.
*Деятельность штабов Навального признана экстремистской и запрещена на территории России.
**Деятельность ФБК признана экстремистской и запрещена на территории России.