Израиль бомбит Хан-Юнис

После недельного перемирия с ХАМАС Израиль продолжил массированные удары по сектору Газа. Изральские ВВС бомбят как север, так и юг сектора. Тяжелые бои велись в районе Хан-Юниса. С момента окончания перемирия убиты по меньшей мере 240 палестинцев

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Ситуация для населения сектора Газа с окончанием перемирия между Израилем и ХАМАС стала ещё тяжелее, чем до него. Анклав подвергается ударам не только с воздуха, но также с моря и суши. Израильтяне усилили бомбардировки как на севере, так и на юге сектора, в районе Хан-Юниса.

Многие мирные жители, покинувшие ранее северные районы из-за войны, укрывались в Хан-Юнисе, на юге, где находится огромный лагерь беженцев. Перемещение израильского наступления на густонаселенный юг Газы привело к росту числа погибших, несмотря на приказ об эвакуации.

ЦАХАЛ заявил, что за первые сутки возобновившихся боевых действий нанёс более 400 ударов по всему сектору Газа, только в районе Хан-Юниса ВВС Израиля поразили более 50 целей.

В городе Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа в результате удара по жилому дому погибли по меньшей мере 9 человек, в том числе трое детей.

Правительство ХАМАС заявило, что более 240 человек были убиты после паузы в боевых действиях, которая истекла рано утром в пятницу.

Министерство здравоохранения Газати сообщает, что число погибших палестинцев превысило 15 200 человек, 70% из них - женщины и дети. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

После истечения перемирия палестинские боевики также стали выпускать ракеты из сектора Газа в сторону Израиля.

На дипломатическом фронте израильские власти распорядилось отозвать делегацию, которую они направили в Доху для переговоров с ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США. Израиль считает, что переговоры зашли в тупик.