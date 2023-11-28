Жизнь в Газе во время перемирия

Груда обломков, тонны тлеющего мусора, повреждённые здания повсюду – но в небе не видно реактивных самолётов, не слышно грохота взрывов.

Кое-где, на залитых дождём улицах, торговцы прямо в ящиках продают фрукты.

В школе ООН люди готовят пищу на самодельных плитах и кострах.

В разных частях анклава люди часами стоят в длинных очередях на заправочных станциях, пытаясь запастись товарами первой необходимости.

В докладе БАПОР говорится, что в понедельник гуманитарные работники впервые после того, как север территории был блокирован ЦАХАЛ, добрались до этих районов, доставив жителям бутилированную воду, продукты питания, палатки и одеяла.