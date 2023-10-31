Репортаж: как в школе ООН в Хан-Юнисе пытаются отвлечь детей от тревожных событий войны

By Euronews

Корреспондент Euronews Небаль Хаджо встретился с сотрудниками школы ООН в Хан-Юнисе, чтобы понять, как боевые действия между Израилем и ХАМАС отразились на детях.

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Израиль исключает прекращение огня с ХАМАС. Боевые действия в секторе Газа продолжаются. Школы ООН, подобные этой в Хан-Юнисе, стали местом убежища для тысяч палестинских семей.

Для детей анклава с начала операции Израиля против ХАМАС повседневная жизнь резко изменилась. Среди хаоса войны находятся люди, которые пытаются отвлечь детей от тревожных событий.

Махмуд Аль-Барагити, детский психолог:"Мы знаем, что самым главным языком для детей является язык игры. Они же были лишены этих игр. Их лишили школы и всех прав человека. Звуки бомбежек днем и ночью вызывают состояния страха и паники, особенно у детей".

Аммар Шаат, социальный работник: "Даже пытаться добраться сюда и попасть к детям очень опасно. Но наша роль как молодежных лидеров – дарить детям улыбки и играть с ними. Это постоянная работа".

На фоне практически постоянных звуков взрывов и, несмотря на опасность, детям все же удается находить моменты передышки, играть с друзьями.

Яссин Абу Джамея, ученик: "Я люблю играть с детьми и этими молодыми людьми. И, может быть, мне удастся хоть немного забыть о войне и звуках снарядов".

Ассил Абу Таима, ученица:"Дом моего дяди разбомбили, я видела это, и очень боялась. Мы тогда убежали в школу. Я очень счастлива сегодня, потому что в школе с нами играют".

Дженан Абу Тоайма, ученица:"У нас нет питьевой воды и еды, а это относится к основным правам человека. Мы не можем спать из-за громких звуков израильских самолетов".

Война между Израилем и ХАМАС нанесла удар по самым уязвимым слоям населения региона. Порядка 70 процентов погибших в секторе Газа составляют женщины и дети. Такое число назвал генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Филипп Лаззарини.