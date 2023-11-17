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Эхуд Ольмерт: штаб-квартира ХАМАС находится в Хан-Юнисе

в секторе Газа, иллюстрационное фото
в секторе Газа, иллюстрационное фото Авторское право Fatima Shbair/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Oleksandra Vakulina
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Хан-Юнис - крупнейший город на юге сектора Газа, куда бежали сотни тысяч людей, после того, как им приказали эвакуироваться с севера.

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В то время как Израиль усиливает наземную операцию в секторе Газа, бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт сказал Euronews, что подземный командный центр ХАМАС находится в Хан-Юнисе, городе на юге анклава.

Он заявил в интервью нашему корреспонденту Шоне Мюррей: "вот где находится настоящая штаб-квартира ХАМАС".

"У них есть руководство, они находятся в укрытии, у них есть бункеры, у них есть командные позиции, у них есть площадки для запуска ракет".

Хан-Юнис - крупнейший город на юге сектора Газа, куда люди бежали после того, как им приказали эвакуироваться с севера. ЦАХАЛ предупредил жителей некоторых городов в районе Хан-Юниса, чтобы они покинули свои дома и направились в убежища.

Население Хан-Юниса выросло с 400 000 жителей до более миллиона, когда сотни тысяч людей покинули север сектора Газа.

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