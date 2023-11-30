Десятая годовщина Революции Достоинства

Десять лет назад - в ноябре 2013 года - в центре Киева собрались недовольные отказом властей от курса евроинтеграции молодые люди. После разгона демонстрантов с помощью силы протесты стали массовыми. События тех дней в Украине получили название Революция Достоинства.

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События, произошедшие в течение трёх месяцев в конце 2013 - начале 2014 гг. десять лет назад, определили европейское будущее Украины.

Отказ бывшего президента страны Виктора Януковича подписывать соглашение об ассоциации с Европейским союзом и попытка разворота на Восток, привели к началу протестов в конце ноября. На центральную площадь Киева вышли несколько сотен молодых людей, в основном студентов.

После применения властью силы против демонстрантов протесты переросли в революцию, которая получила название Революция Достоинства.

"Это был не просто политический протест, не просто политические перемены, это была настоящая экзистенциальная трансформация. Вы могли чувствовать, как меняется эпоха, люди, общество... Как говорят сегодня в Украине, украинское общество, каким мы его знаем сейчас, родилось на Майдане", - говорит историк из Йельского университета Марси Шор.

Такого количества людей на улицах Киева никто никогда не видел. Они уже не просто кричали: "Украина - это Европа". Теперь они говорили: "Мы не позволим вам избивать наших детей", вспоминает Шор.

"Речь шла уже не о соглашении об ассоциации, а скорее, о том, что правительство должно уважать свой народ. Насильственный разгон небольшого палаточного городка на площади Независимости стал, по сути, толчком для более серьезного протеста против правительства Януковича, известного своей коррумпированностью и отсутствием уважения к простым людям", - вспоминает аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Андреас Умланд, работавший в Киеве десять лет назад.

Три месяца ожесточенного противостояния, в ходе которого погибли десятки протестующих, завершились сменой власти в стране. Президент Янукович и часть его сторонников бежали в Россию. В Украине были назначены выборы нового главы государства. Киев и Брюссель подписали соглашение об ассоциации.

Одновременно российские войска вторглись в Крым, который впоследствии был аннексирован Москвой. В Донецкой и Луганской областях начались боевые действия.

Успешное демократическое развитие Украины, её европейская интеграция была угрозой для стабильности внутри самой РФ, потому что россияне, возможно, стали бы рассматривать Украину как модель для развития своей собственной страны Андреас Умланд Стокгольмский центр восточноевропейских исследований

"Процесс демократического развития Украины был восстановлен, но эта редемократизация вызвала ответную реакцию со стороны России", - говорит Умланд.

По мнению эксперта, действия Кремля в Украине были предсказуемы.

"Эта реакция была неизбежна, во всяком случае, при режиме Владимира Путина. Успешное демократическое развитие Украины, её европейская интеграция были угрозой для стабильности внутри самой РФ, потому что россияне, возможно, стали бы рассматривать Украину как модель для развития своей собственной страны", - предполагает Андреас Умланд.