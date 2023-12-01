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"Платите или проводите декарбонизацию"

COP28
COP28 Авторское право euronews
By Jane Witherspoon
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Международные переговоры по климату превратились в пятницу в поигрывание мускулами, в ходе которого десятки мировых лидеров поочередно высказывались о боли перегревающейся планеты, при этом два самых влиятельных человека в мире - Джо Байден и Си Цзиньпин - демонстративно отстранились от участия

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Международные переговоры по климату превратились в пятницу в поигрывание мускулами, в ходе которого десятки мировых лидеров поочередно высказывались о боли перегревающейся планеты, при этом два самых влиятельных человека в мире - президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин - демонстративно отстранились от участия.

Джейн Уизерспун, евроньюс:

- Комиссия ЕС призвала все стороны на КС 28 принять немедленные меры и сократить выбросы парниковых газов в этом десятилетии. Президент Урсула фон дер Ляйен высказалась очень горячо, заявив: "Установите цену на углерод. Это рыночный инструмент.

Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии:

- Посыл очень ясен: вы загрязняете окружающую среду. Вы должны заплатить цену. Хотите избежать платы? Тогда внедряйте инновации и проводите декарбонизацию.

Джейн Уизерспун, еuronews

- В выходные она также объявит о Глобальном соглашении по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности, цель которого - утроить количество установленных мощностей возобновляемых источников энергии и удвоить меры по повышению энергоэффективности к 2030 году. Об этом она заявила в тот же день, когда король Карл Третий выступил с приветственной речью на Всемирном саммите по климату, где он присоединился к мировым лидерам. Это была его первая речь о климате с тех пор, как он стал монархом. Программа Cop 28 продлится до 12 декабря.

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