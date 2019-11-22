Киев: 6 лет спустя после Майдана

В Киеве отметили шестую годовщину Майдана - массовых акций протеста, в результате которых был отстранён от власти бывший президент Украины Виктор Янукович.

В День достоинства и свободы 21 ноября около 5 тысяч человек собрались в центре столицы. Многие выражали недовольство тем, что 6 лет спустя страна так и не очистилась от коррупции. Новые требования были выдвинуты президенту Владимиру Зеленскому, среди которых - отставка ряда чиновников, а также прекращение разведения войск в Донбассе и непредставление особого статуса этой территории.

Сам президент вместе с другими киевлянами почтил память погибших во время акция протеста, которых здесь называют "Небесной сотней". Он пообещал их родным и близким усилить следствие по расследованию трагедии на Майдане.

В феврале 2014 года более 100 человек были убиты в центре Киева и на улице Институтской. протесты начались после того как в ноябре 2013 власти украины приостановили подготовку к заключению договора об ассоциации с Евросоюзом и взяли курс на более тесные экономические отношения с Россией.