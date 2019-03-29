Выборы на Украине: под знаменем Евромайдана

Президента своей страны гражданам Украины предстоит выбрать из 39 кандидатов. Но самый длинный в истории избирательный бюллетень - вовсе не единственное, что отличает эту кампанию от предыдущих. Вне зависимости от того, кто победит на этих выборах, новому главе достанется государство с истощённой экономикой, в котором вот уже пять лет не утихает вооружённый конфликт.

"Чуть более пяти лет назад на улицах Киева было не так спокойно, как сегодня. Мы расспросили украинцев о том, как драматические события Евромайдана и конфликт на востоке страны влияют на их выбор сегодня", - передаёт наш корреспондент Наталья Любченкова.

От того, что жизнь простых украинцев год от года легче не становится, они склонны верить любому, кто пообещает быстрое решение проблем, утверждают некоторые.

"Велика опасность того, что люди проголосуют за популистов, ведь украинцы устали от войны и тяжёлой экономической ситуации", - говорит Денис Кондюк, декан Украинской евангельской теологической семинарии.

Несмотря на то, что Москва заверяет в обратном, украинцы убеждены: Россия поддерживает сепаратистов. Это не может не сказаться на политических предпочтениях, считают аналитики.

"Классический выбор между проевропейской и пророссийской позициями больше не стоит. Как и в предыдущие годы, никто не задаётся вопросом, должна Украина быть государством или сателлитом России. Этот пункт исчез из повестки дня", - поясняет Алексей Ковжун, политконсультант и медиа-аналитик.

Наш собеседник был дружен с Екатериной Гандзюк, активисткой движения по борьбе с коррупцией. В ноябре прошлого года неизвестные облили девушку серной кислотой, в результате чего она скончалась. Такие нападения в постмайдановские времена можно назвать систематическими. Несмотря ни на что, многие считают: страна на правильном пути - пути построения демократии.

"Мы были частью Советского Союза. Но только сейчас, после того, как произошла"Революция достоинства", мы пробудились, начали расти. Конечно же, люди поняли, что в силах изменить свою жизнь, что их голос важен, и они могут поступать так, как считают нужным", - заключает Алексей Ковжун.

Реализовать своё право на волеизъявление будет крайне сложно избирателям, проживающим на неподконтрольных властям территориях восточной Украины, на самой линии фронта и в аннексированном Крыму, который Россия считает присоединённым к ней на законных основаниях.