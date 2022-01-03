В Гонконге приведены к присяге депутаты Законодательного совета — местного парламента. Это первые выборы после реформы избирательной системы в Особом административном районе Китая. К участию было разрешено допускать только кандидатов, лояльных курсу Пекина. Степень лояльности проверяла спецкомиссия. Выборы прошли без демократической оппозиции и при рекордно низкой явке — чуть больше 30%. Подавляющее большинство мандатов достались "лояльным" депутатам.

Мак Мэйкуэнь, депутат Законодательного собрания:

"Я не вижу никакого нарушения свободы слова и свободы прессы. Все граждане Гонконга по-прежнему живут в условиях свободы печати и свободы самовыражения, пока они не выходят за рамки закона".

Представители гонконгских оппозиционных СМИ, однако, так не думают. Независимый новостной портал Citizen News объявил о том, что прекращает работу из-за стремительного ухудшения ситуации. Всего несколькими днями ранее о том же сообщил другой портал, Stand News: в конце декабря в его офисе проходили обыски, несколько руководителей и сотрудников задержаны.