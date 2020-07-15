Конец "золотого века" Airbnb в Будапеште

"Золотое время" Airbnb в Будапеште подходит к концу. Парламент Венгрии принял закон, который позволит муниципальным властям вводить ограничения на сдачу жилья. Например временны́е: не более 90 дней в году, как в Мадриде.

Благодаря Airbnb Будапешт уже много лет назад вошёл в число самых популярных городов Европы. В надежде заработать собственники превращают целые дома в центре в мини-отели и постоянно повышают цены. Будапештцы говорят, что туристы вытесняют горожан.

Тамаш Шопрони, мэр 6-го округа Будапешта

"Всё это привело к тому, что в нашем округе сегодня невозможно снять квартиру за разумную цену. Эту проблему необходимо как-то решать. Но дело в том, что если ограничить лишь число дней аренды в год, то эту проблему так не решить".

Другое предложение — увеличить минимальный срок сдачи жилья, чтобы отсеять тех, кто берёт квартиру только для того, чтобы закатить там вечеринку на одну ночь. Сейчас, когда возможности развлечься сильно ограничены, такой вариант набирает популярность. Жители центра столицы готовы поддержать самые жёсткие ограничительные меры:

"Пьянство, наркотики, постоянный шум, они будят весь дом, когда вваливаются ночью всей толпой. В полицию звонить мало толку: на такие вызовы они приезжают только после полуночи, а до того заснуть никому не удастся".

Ещё до пандемии через Airbnb сдавалось практически столько же мест, сколько и в гостиницах венгерской столицы. Но правила безопасности, коронавирусной в том числе, сильно различаются, а их соблюдение в арендуемых квартирах проверяют гораздо реже.

Работники турсектора против таких мер, особенно сейчас, на фоне огромных коронакризисных убытков.

Но Будапешт готов присоединиться к уже очень многим городам Европы, которые ограничивают деятельность Airbnb. Меры из числа самых жёстких — в Амстердаме: в трёх районах города сдавать квартиры запрещёно вообще, в остальных — по выходным, а в рабочие дни — не больше 30 суток в год.

Ещё прошлым летом сразу несколько столиц и крупных городов, среди которых Париж, Берлин, Брюссель и Барселона, обратились к европейским властям с просьбой найти общую "управу" на Airbnb.