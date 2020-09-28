Битва европейских мэров и частников за Airbnb

Из-за карантинных мер Амстердам стал тише, туристов, как и в других европейcких городах, стало меньше. В условиях потери доходов местные администрации выступили за реорганизацию рынка краткосрочной аренды жилья. Мэры Парижа, Берлина и Амстердама хотят, чтобы Брюссель помог им усилить их контроль над такими цифровыми сервисами, как AirBnb.

Менеджер жилищной программы Амстердама сетует на то, что у респектабельных отелей отбивают клинетов частные квартиры, которые приезжему легко найти и забронировать через интернет, в большинстве случаев дешевле.

«Люди много жалуются на то, что это нарушает спокойствие, создаёт нечестную конкуренцию, а в итоге и нехватку жилья у нас в Амстердаме, - сказал Альберт Эфтинг. - Мы не хотим, чтобы квартиры, жилые комнаты превращались в апартаменты для аренды. Там надо жить, а не принимать гостей, для которых имеются отели ».

В декабре прошлого года Европейский суд объявил Airbnb онлайн-платформой, а не компанией по аренде недвижимости. Это значит, что ей не нужно строго соблюдать всё жилищное законодательство.

Чиновник амстердамского муниципалитета признаёт, что туристам стало удобнее, пустующая жилплощадь сократилась, но порядок в его хозяйстве оказался под угрозой:

«В каждом европейском городе есть ограничения на количество ночей, которое можно провести в отеле, - продолжал Альберт Эфтинг. Если помещение используется кем-то для приёма гостей постоянно, то это уже не отель, а частная квартира. На сколько следует ограничивать количество ночей - такое правило меняется от города к городу, но важно, чтобы такое ограничение было. А нам в муниципалитете нужно знать, на сколько ночей сдаются квартиры. Такую информацию владельцы платформ имеют, потому что они контролируют систему бронирования. А мы - нет. »

Многие местные жители и студенты обеспокоены такой либерализацией рынка жилья, но хотят на нём перемен:

«Люди вроде меня не могут купить дом в настоящее время, потому что это очень дорого. А за квартиры меньшего размера нам приходится соперничать на рынке с очень крупными компаниями, которые скупают апартаменты за AirBnB или для любого вида аренды».

«Я живу здесь, в центре, уже 12 лет. За эти годы количество времени, когда тихо на улицах и в домах, уменьшилось».

«Если вы используете AirBnB по назначению, например, чтобы сдавать квартиру человеку, который приехал к вам в отпуск, когда вы в отъезде, это имеет смысл. Но я не знаю, можно ли это регулировать».

Airbnb утверждает, что его система эффективно работает в городах по всей Европе. Брюссель даст столицам ЕС возможность лучше регулировать эту сферу посредством Закона о цифровых услугах. Еврокомиссия представит его проект до конца этого года.