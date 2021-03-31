Аренда жилья при пандемии: меньше туристам, больше местным

Власти стран Евросоюза давно и безуспешно пытались ввести ограничения на деятельность Airbnb (это основанная в Америке онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру). То, что не удалось регуляторам, сделал коронавирус. Запреты на международные поездки уменьшили поток туристов, снимающих дома и комнаты, которые теперь стали доступнее местным жителям.

«Многие владельцы жилья забрали его с краткосрочного рынка и выставили на рынок долгосрочной аренды, - сказал их представитель Марио Бреглия из института "Scenari Immobiliari". - У нас в Италии резко увеличилось предложение домов для сдачи в наём, чего мы не видели уже несколько десятилетий. Владельцы предпочитают зарабатывать немного меньше, чем на случайных туристах, но иметь надёжного квартиросъёмщика, который платит регулярно».

За последний год в самых посещаемых городах Европы количество жилья, предлагаемого на Airbnb, упало до 50%. Но этого всё ещё мало, чтобы сделать рынок более доступным. Представители арендаторов призывают правительства стран-членов ЕС использовать для этого деньги из европейского Фонда восстановления после пандемии.

Так уже поступили Лиссабон и Барселона. Эти два города были наводнены туристами, хозяева вздували цены на ночлег и завтрак, которые стали запредельными для простых португальцев и каталонцев. Чтобы исправить такую несправедливость, местные советы скупают дома, квартиры и комнаты, предлагаемые на Airbnb, и превращают их в социальное жильё.

«Огромные суммы будут поступать в европейские государства, чтобы поднять их экономику, - сказала Барбара Стинберген из Международного союза арендаторов. - Это возможность преобразовать рынок жилья. Деньги ЕС следует использовать, чтобы развивать некоммерческий сектор аренды и создавать более доступное долгосрочное жильё ».

Из-за нашествия Covid-19 стало труднее приобретать дома и среднему классу. Действующий в ЕС закон о конкуренции разрешает государственные инвестиции в жильё только в том случае, если оно предназначено людям с низким доходом. Депутаты Европарламента из Франции призвала Брюссель обеспечить доступ к жилищным проектам более широким слоям общества:

«Позволив государству инвестировать в доступное жильё, вы автоматически будете влиять на частный сектор, потому что это понизит цены, - сказала Лейла Чайби. - Тогда вы получите жилищный фонд для более дешевой аренды. По-моему, такой инструмент должен стать основным».

Для решения жилищной проблемы Еврокомиссия может пересмотреть свою политику в области конкуренции. Пандемия уже вынудила её оказаться от некоторых фундаментальных принципов. Так, ради выхода из экономического кризиса, Брюссель приостановил действие строгих налогово-бюджетных правил.