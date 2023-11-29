Папа римский провел аудиенцию, несмотря на болезнь

By Euronews

Глава римско-католической церкви не смог прочесть послание из-за проблем с голосом. Ранее понтифик отменил поездку в Дубай на COP28

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Папа римский, который в связи с стостоянием здоровья, отменил поездку на климатический саммит в Дубае, в среду провел традиционную коллективную аудиенцию. Присутствующие отметили, что у понтифика трудности с дыханием. Да и сам Франциск это не скрывал

Франциск, папа римский:"Мы продолжаем катехизацию, но, поскольку я плохо себя чувствуюиз-за гриппа и у меня ужасный голос, послание прочитает монсеньор Чампанелли".

Джорджа Орланди, Euronews:

"После того, как медицинский консилиум рекомендовал папе Франциску не предпринимать запланированное на ближайшие дни апостольское путешествие в Дубай для участия в конференции ООН по изменению климата, понтифик появился на общей аудиенции в среду.

Франциск не читал свою речь. Он попросил одного из своих сотрудников сделать это за него. Сам понтифик признался, что еще не оправился от гриппа, которым недавно переболел. Из-за этого его голос звучал слабее, чем обычно.

Мы знаем, что некоторые мероприятия с участием Франциска в последние дни были отменены. Однако в Ватикане заявили, что состояние здоровья папы римского хорошее и стабильное.

В субботу Ватикан подтвердил, что у Франциска были легкие гриппоподобные симптомы. В тот же день понтифик прошел компьютерную томографию, чтобы исключить риск легочных осложнений. Обследование их не показало. Но в воскресенье понтифик не стал читать молитву Angelus, как это принято, из окна своего кабинета, выходящего на площадь Святого Петра. Он сделал это по видеосвязи.

В последние месяцы у Франциска наблюдались проблемы со здоровьем. Это не первый раз, когда у понтифика возникают проблемы с органами дыхания. Помимо этого, в июне прошлого года он перенес операцию на кишечнике.

Период между нынешним днем и Рождеством очень напряженный для папы римского, причем, некоторые мероприятия очень важны".