NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Финляндия: арест российских активов по запросу украинской нефтегазовой компании

Буровая установка "Нафтогаза".
Буровая установка "Нафтогаза". Авторское право Naftogaz
Авторское право Naftogaz
By Abby Chitty
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Решение финского суда было принято после того, как Россия не выплатила группе "Нафтогаз" 4,6 млрд евро компенсации после оккупации Крыма в 2014 году.

РЕКЛАМА

Суд Хельсинки постановил арестовать российские активы в Финляндии на десятки миллиардов евро после вынесения решения в пользу украинской государственной нефтегазовой компании "Нафтогаз".

Этот вердикт последовал за решением Постоянной палаты третейского суда в Гааге от 2023 года, согласно которому Россия обязана выплатить компании компенсацию в размере около 4,6 млрд евро после незаконного захвата ее активов во время оккупации Крыма в 2014 году.

"Поскольку Россия отказывается добровольно выплатить "Нафтогазу" средства, предусмотренные решением Гаагского суда, мы продолжаем использовать все доступные механизмы для их взыскания. Сегодня мы еще на один шаг приблизились к восстановлению справедливости. В то же время мы предпринимаем активные шаги по исполнению арбитражного решения в других целевых юрисдикциях, где задействованы российские активы", - говорится в заявлении председателя правления и главного исполнительного директора группы "Нафтогаз" Алексея Чернышова.

По данным местных СМИ, в число арестованных объектов недвижимости входят Российский центр науки и культуры в Хельсинки, а также четыре других здания, принадлежащих России, на Аландских островах.

По сообщениям местных СМИ, также была изъята собственность на принадлежащем Российской Федерации приморском участке в Киркконумми, который многие российские дипломаты используют для отдыха.

Related

Кремль заявил, что подает судебный протест на решение суда.

"Конечно, мы будем оспаривать это в суде. Естественно, Российская Федерация будет защищать свои имущественные интересы, и мы будем использовать все правовые механизмы для защиты наших интересов", - заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В "Нафтогазе" также отметили, что все оставшиеся проценты по невыполненным обязательствам России будут продолжать начисляться до полной оплаты.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Приближается зима. И в Европу возвращаются волатильные цены на энергоносители

Финляндия и Украина подписали договор о гарантиях безопасности

Финляндия полностью закроет границу с Россией