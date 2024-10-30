Финляндия: арест российских активов по запросу украинской нефтегазовой компании

By Abby Chitty

РЕКЛАМА

Суд Хельсинки постановил арестовать российские активы в Финляндии на десятки миллиардов евро после вынесения решения в пользу украинской государственной нефтегазовой компании "Нафтогаз".

Этот вердикт последовал за решением Постоянной палаты третейского суда в Гааге от 2023 года, согласно которому Россия обязана выплатить компании компенсацию в размере около 4,6 млрд евро после незаконного захвата ее активов во время оккупации Крыма в 2014 году.

"Поскольку Россия отказывается добровольно выплатить "Нафтогазу" средства, предусмотренные решением Гаагского суда, мы продолжаем использовать все доступные механизмы для их взыскания. Сегодня мы еще на один шаг приблизились к восстановлению справедливости. В то же время мы предпринимаем активные шаги по исполнению арбитражного решения в других целевых юрисдикциях, где задействованы российские активы", - говорится в заявлении председателя правления и главного исполнительного директора группы "Нафтогаз" Алексея Чернышова.

По данным местных СМИ, в число арестованных объектов недвижимости входят Российский центр науки и культуры в Хельсинки, а также четыре других здания, принадлежащих России, на Аландских островах.

По сообщениям местных СМИ, также была изъята собственность на принадлежащем Российской Федерации приморском участке в Киркконумми, который многие российские дипломаты используют для отдыха.

Кремль заявил, что подает судебный протест на решение суда.

"Конечно, мы будем оспаривать это в суде. Естественно, Российская Федерация будет защищать свои имущественные интересы, и мы будем использовать все правовые механизмы для защиты наших интересов", - заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В "Нафтогазе" также отметили, что все оставшиеся проценты по невыполненным обязательствам России будут продолжать начисляться до полной оплаты.