Юрген Шток: "Мы столкнулись с эпидемией транснациональной оргпреступности"

By Euronews

В столице Австрии Вене 28 ноября открывается "юбилейная" генассамблея Интерпола, приуроченная к 100-летию международной полицейской организации. Её главные темы - борьба с транснациональной преступностью, укрепление международного сотрудничества и использование новых технологий в работе полиции.

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Глава Интерпола сравнил положение дел с транснациональной организованной преступностью с эпидемией. По словам Юргена Штока, в области глобальной безопасности сложилась чрезвычайная ситуация.

Заявление прозвучало накануне открытия генеральной ассамблеи Интерпола в столице Австрии Вене, которая приурочена к 100-летнему юбилею организации.

Шток пообещал обнародовать на генассамблее "Венскую декларацию", направленную на решение проблемы транснациональной преступности.

_"Мы столкнулись с эпидемией транснациональной организованной преступности, которая наносит вред обществу и бизнесу. _Она приобрела настолько серьезные масштабы, что превратилась в чрезвычайную ситуацию в области глобальной безопасности", - заявил глава Интерпола.

Международная организация уголовной полиции была создана в Вене в 1923 году. Главными темами "юбилейной" генассамблеи в австрийской столице будут глобальные угрозы, укрепление международного сотрудничества и использование новых технологий в работе полиции.