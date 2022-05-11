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AFP: главе Интерпола Ахмеду Насеру Аль-Раиси предъявлено обвинение в "соучастии в пытках".

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Нынешний президент Интерпола генерал из ОАЭ Ахмед Насер Аль-Раиси
Нынешний президент Интерпола генерал из ОАЭ Ахмед Насер Аль-Раиси   -   Авторское право  Francisco Seco/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

AFP: главе Интерпола Ахмеду Насеру Аль-Раиси предъявлено обвинение в "соучастии в пытках".

Согласно источникам информагентства в Национальной антитеррористической прокуратуре Франции, в Париже открыто расследование в отношении Ахмеда Насера Аль-Раиси. В правоохранительные органы обратились два гражданина Великобритании с заявлением о пытках и незаконном задержании. Дело передано судебного следователю.

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