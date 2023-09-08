Юрген Шток: "Как представить мир без Интерпола?"

Организованная преступность переживает настоящую глобализацию, теснее вплетаясь в политику и экономику. Это ставит новые задачи для международных организаций и правоохранительных органов. Какие именно? Смотрите интервью с главой Интерпола Юргеном Штоком в столетний юбилей этой организации.

Вне политики и против преступников

Euronews : "Как идет сотрудничество между полицией, информационный обмен после начала войны в Украине?"

Юрген Шток, генеральный секретарь Интерпола: "Мандат Интерпола гласит: несмотря на политические обстоятельства, сложность ситуации следует содействовать максимально возможному в текущих условиях уровню международного полицейского сотрудничества. Когда возникает политический конфликт, мы следим, чтобы нашими инструментами, услугами не злоупотребляли в политических целях. Мы очень серьезно относимся к этой роли.

Одновременно мы напоминаем, что держим открытыми каналы международного полицейского сотрудничества, ведь преступники используют в своих интересах кризисы, которые мы переживаем. Что касается конфликта между Россией и Украиной, то нас очень беспокоит поставляемое оружие, которое позднее может оказаться на других площадках планеты. Мы уже видели подобное на Балканах. Примеров множество. Мы также видели, как преступники пытаются использовать в своих целях отчаявшихся жертв конфликта, людей, стремящихся покинуть страну в поисках убежища... А это женщины, дети".

Euronews: "Вы можете рассчитывать на полноценное сотрудничество со стороны российской полиции, служб безопасности, например, в вопросе доступа к базам данных, выдачи имен, доказательств преступной деятельности?"

Юрген Шток: "Интерпол предоставляет платформу для международного полицейского сотрудничества. На фоне этого конфликта мы видим, что определенное сотрудничество, обмен информацией по тому, что мы называем "обычными преступлениями", сохранен. Речь не идет о политически мотивированных делах. В них Интерпол - на втором плане, ведь мы не являемся политической организацией".

Euronews: "Такова 3-я статья Устава".

Юрген Шток: "Статья 3 имеет для нас первостепенное значение, и мы должны строго ее применять. В мире ведь совершается много "обычных преступлений", злоумышленники пытаются использовать этот кризис. Ну а мы прилагаем все усилия, чтобы связать страны-члены Интерпола в регионе".

Euronews: "Преступные организации действовали задолго до войны. Вы уже упоминали о Ндрангете из Италии, у них были очень развитые сети и в Украине, и в России. Трудно поверить в то, что сейчас, из-за войны, они разорваны".

Юрген Шток : "Вы правы. Мы должны понимать гибкость транснациональной организованной преступности. Они постоянно ищут новые возможности получить прибыль. Мы видели это, например, во время пандемии, когда разразилась своего рода параллельная пандемия киберпреступности: злоумышленники очень быстро перестроились с учетом уязвимого контекста.

Вообще любые уязвимые сферы в современном мире, а их к сожалению, много - это потенциальная возможность для преступников. Пока мы с вами беседуем, наши базы постоянно сканируются - до 280 раз в секунду! Охватить всю сложность сегодняшнего преступного мира невозможно без доступа к централизованной платформе, где сведена вся информация. Наша цель - возвращать в базу дополненные, обогащенные сведения. То есть помогать выстраивать картину".

Главное - проверка

Euronews: "Вы можете положиться на российских коллег?"

Юрген Шток: "Важно, что мы никогда не берем с закрытыми глазами информацию от стран-членов. Это касается всех государств, собственно, для этого я и создавал огромный аппарат здесь, в секретариате Интерпола в 2016 году и позднее: это аппарат для проверки каждого элемента информации. К примеру, красных карточек. Важно,чтобы наша база - известный, очень успешный инструмент, помогающий каждый год арестовывать тысячи преступников по всему миру, не подвергался злоупотреблениям, манипуляциям в политических военных целях".

Euronews: "Есть преступления, совершаемые организованными группировками, которые по своей сути связаны с военными аспектами - возьмите торговлю оружием. Как вы с этим справляетесь?"

Юрген Шток: "5% информации требует углубленной проверки. Повторюсь, я выстроил сложный процесс, привлек большую команду экспертов для решения проблемы. Когда у нас есть серьезные сомнения в том, что запрос соответствует нашему уставу, мы его отклоняем".

Euronews: "Возьмем случаи нарушения прав человека, жестокого обращения с детьми, торговли людьми. Многие из этих преступлений - часть перечня военных. Как вы с этим разбираетесь?"

Юрген Шток: "Через рассмотрение каждого конкретного случая. Как вы заметили, редко что-либо бывает либо черным, либо белым. Нужна хорошая команда, чтобы рассмотреть дело с разных сторон, нужно собрать информацию из различных источников - не только от запрашивающей страны, но и из других государств которые могут располагать сведениями о человеке - например, был ли ему предоставлен статус защиты, статус беженца. То есть в таких случаях мы разбираемся, не предпринимаем никаких действий и отклоняем любой запрос, например, о публикации красной карточки".

Преступники в сети

Euronews: "Искусственный интеллект тесно связан с виртуальным миром, а это уже внеправовая площадка, и там совершается множество преступлений. Чего вы требуете в этом плане от государственных деятелей, мировых лидеров или международных институтов?"

Юрген Шток: "Для начала все должны понимать сложности и угрозы, которые эти виды преступлений представляют для национальной безопасности. В отношении искусственного интеллекта мы внесли вклад, распространив недавно специальный набор инструментов для правоохранительных органов. Он призван стимулировать ответственное использование искусственного интеллекта. Мы не можем указывать странам, что именно им делать, но мы хотим дать рекомендации в плане пользования инструментами. А он нужны! Иначе мы не сможем справиться с миром Больших данных, с этой массой информации. Интерпол все это тоже осваивает. Так, наша база данных по сексуальной эксплуатации детей с момента создания позволила оказать помощь более чем 30 тысячам жертв сексуального насилия. Там каждая фотография, каждое изображение - это место преступления".

Euronews: "Вы не думаете о системной недоработке: смотрите, интернет-лобби в США имеет сильную власть над федеральным правительством?"

Юрген Шток: "Это не проблема отдельных стран, это - глобальная угроза, которая может чуть отличаться то там, то здесь".

Euronews: "Но большинство этих компаний - американские!"

Юрген Шток: "Верно. Мы уже давно, лет 10- 15, ведем дискуссию о безопасности новых технологий, о регулировании, которое может потребоваться.

Мы говорим законодателям, что ситуация очень серьезная. Эти вопросы касаются национальной безопасности во всем мире. Не Интерполу решать, какие политические последствия из этого вытекают. Но возможно ли представить себе мир, в котором Интерпола не существует? Спустя 100 лет после создания организации представьте, как бы мы обошлись бы без платформы, на которой страны-участницы могут обмениваться информацией, несмотря на политическую нестабильность, в том числе при отсутствии дипломатических отношений или в условиях конфликта? Именно Интерпол сообщает государствам о том, как далеко та или иная международная преступная группировка раскинула щупальца по разным континентам. Это и есть реальное измерение организованной преступности сегодня. Она не просто пересекает границы, она действует на нескольких континентах. Это - глобальное преступное предприятие".