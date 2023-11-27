Марши за мир и против антисемитизма прошли в Европе

By Euronews

В британской столице свыше 100 тысяч человек вышли на марш против антисемитизма. В испанских городах состоялись пропалестинские митинги, участники которых требовали полностью прекратить огонь в секторе Газа.

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"Бороться с проявлениями ненависти, пока не стало слишком поздно", - с таким призывом к политикам и общественности обратились свыше 100 тысяч человек, которые маршем прошли по центру Лондона.

Акция против антисемитизма состоялась здесь через сутки после пропалестинской демонстрации. Участники последней требовали полного прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

С тех пор, как боевики совершили нападение на еврейское государство 7 октября, в ответ на которое израильская армия начала военную операцию в секторе Газа, число антисемитских инцидентов в Великобритании резко возросло.

"Я хочу поддержать Израиль. Я хочу, чтобы всех заложников освободили из Газы. А ещё я горжусь тем, что являюсь британской еврейкой. Мне нравится жить в этой стране, я хочу, чтобы она была безопасным местом для всех евреев", - говорит манифестантка.

"В последнее время было много нападений и запугиваний в связи с недавними событиями. И просто приятно показать, что все в Великобритании поддерживают еврейский народ, и что мы не одиноки", - считает эта участница марша.

Тем временем в Испании состоялись пропалестинские марши. Сотни людей вышли на улицы Мадрида и Барселоны, чтобы потребовать продления четырехдневного перемирия в секторе Газа.

Стороны на время прекратили военные действия, которые вспыхнули после того, как боевики ХАМАС учинили резню на юге Израиля 7 октября, убив 1200 человек и захватив около 240 заложников.

"Палестина снова подвергается массовым убийствам со стороны государства Израиль. Всего за два месяца было убито более 15 000 человек, среди них дети", - говорит эта манифестантка, приводя данные подконтрольного террористам Минздрава Газы.

"Будучи людьми, мы должны дать ответ, потому что эта ситуация невыносима", - вторит ей мужчина.

Израиль поставил цель во что бы то ни стало уничтожить группировку ХАМАС, под контролем которой находится анклав.

Впрочем, израильские власти готовы продлить истекающее перемирие, если боевики будут освобождать, по меньшей мере, 10 заложников каждый день.