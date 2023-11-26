Армия обороны Израиля сообщает о 14 израильтянах и троих иностранцах, переданных сотрудникам МККК. Ранее стало также известно об одном россиянине, освобождённом "вне списка об обмене". У него, по поступающей информации, был и израильский паспорт.

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ХАМАС передал Красному Кресту 17 заложников в третий день перемирия, сообщают израильские военные со ссылкой на гуманитарную организацию.

Cреди них, как сообщается, – 14 израильских граждан и трое иностранцев.

ЦАХАЛ: 13 человек уже в Израиле, четверо – "на пути в Рафах"

Израильская армия утверждает, что 12 человек были переданы одному из "элитных подразделений ЦАХАЛ и внутренней разведке Шин Бет" в районе пограничного забора в центре сектора Газа. В сопровождении израильских военных они направляются на базу Хацерим. Ещё один заложник "некоторое время назад" был доставлен вертолётом в израильскую больницу. Четверо оставшихся заложников, по данным ЦАХАЛ, направляются к терминалу Рафах, откуда их перевезут в Израиль.

Несколькими часами ранее стало известно об освобождённом обладателе российского паспорта. По информации МИД РФ, он был исключён ХАМАС из списка обмена с Израилем "в силу прямых договорённостей" между Москвой и представителями группировки.

"ХАМАС освободил заложника, имевшего российское гражданство, в ответ на усилия президента России Владимира Путина", – писало агентство ТАСС со ссылкой на одного из спикеров боевиков.

Times of Israel утверждает, что речь идёт о 25-летнем Рони Кривом, который работал звукооператором на музыкальном фестивале Supernova во время нападения боевиков ХАМАС 7 октября. Рони – гражданин России и Израиля.

"Все препятствия были преодолены благодаря катарско-египетским контактам с обеими сторонами"

По словам представителя МИД Катара, 39 заключённых-палестинцев, будут освобождены в рамках соглашения Израиля с ХАМАС.

В воскресенье из Египта в сектор Газа проследовало не менее 120 грузовиков с гуманитарной помощью, в том числе два бензовоза, говорится в сообщении Государственной информационной службы Египта (SIS).

Первая освобождённая американка – CNN

Эбигейл Эдан, четырёхлетняя американо-израильская девочка находится в руках представителей Красного Креста, пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя США.

Информацию об этом подтвердил Джо Байден.

Это первый случай освобождения американского заложника с момента заключения соглашения между Израилем и ХАМАС.

За первые два дня перемирия палестинская группировка освободила 41 заложника из 240, в том числе граждан Таиланда и Филиппин.

В воскресенье первая группа бывших заложников – члены двух семей – была выписана из детского медкомплекса "Шнайдер" в Израиле, сообщили врачи.

Что ещё произошло на третий день перемирия

На фоне продолжающегося перемирия Израиль просит перемещённых жителей сектора Газа не возвращаться на север анклава. При этом в инструкциях, опубликованных в социальных сетях, ЦАХАЛ сообщает, что гражданским лицам "разрешается двигаться на юг".

В ООН заявили, что 80% жителей сектора были вынуждены покинуть свои дома.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху съездил к израильским военным в сектор Газа, заявив, что Израиль "будет идти до конца".

"Ничто нас не остановит", – добавил он.

Вооружённое крыло ХАМАС, "Бригады Аль-Кассам", подтвердило гибель четырёх своих командиров в ходе боёв в Газе, предшествовавших нынешнему перемирию.

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По меньшей мере восемь палестинцев, в том числе один несовершеннолетний, погибли за последние сутки на оккупированном Западном берегу реки Иордан, сообщает Минздрав Палестинской автономии.

Таким образом, общее число палестинцев, убитых израильскими солдатами или поселенцами на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме с 7 октября, достигло 240.

Международный аэропорт Дамаска вновь стал объектом израильских авиаударов. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает, что режимный объект вновь закрылся спустя несколько часов после возобновления полётов после аналогичной атаки в прошлом месяце.