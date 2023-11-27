"День протестов" в Чехии

Чешские профсоюзы провели в Праге "День протестов" в знак несогласия с принятием правительством мер жесткой экономии и реформой пенсионной системы. Глава кабмина Чехии считает действия протестующих "неоправданными и безответственными".

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Представители более чем 30 чешских профсоюзов организовали в понедельник массовые акции в знак несогласия с решениями правительства страны – принятием мер бюджетной экономии и реформой пенсионной системы.

Тысячи демонстрантов прошли по Праге в "День протестов". Во главе шествия они несли транспарант с надписью "За лучшее будущее Чешской Республики".

"Мы участвуем в сегодняшней акции, прежде всего, поддержать работников сферы образования, в поддержку того, чтобы пенсионеры имели то, что должны иметь, и чтобы правительство наконец начало серьезно относиться к требованиям и предложениям партнеров, обсуждаемым в рамках социального диалога", - сказал один из участников "Дня протестов".

Председатель Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Стршедула объясняет:

Мы настойчиво повторяем с зимы этого года, что есть проблемы с минимальной заработной платой, необходимость консолидации государственных бюджетов, об экстремальном падении уровня жизни, которое продолжается на протяжении всего 2023 года

Забастовки организованы на нескольких промышленных предприятиях и в офисах компаний. Работу было решено остановить на один час.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что правительство не пойдет на уступки профсоюзам, назвав акции "неоправданными" и "безответственными".

"Диалог не предполагает оказания давления, – цитируют заявление главы кабмина чешские СМИ. - Правительство не готово отступить от своих предложений, но готово вести по ним переговоры".