Украинская паляница в Чехии помогает собирать средства на роботов-саперов

By Euronews

В Чехии организована выставка, демонстрирующая то, какой ущерб российское вторжение нанесло сельскому хозяйству Украины

Это - паляница, праздничный украинский хлеб из пшеничной муки. Здесь, в Остравском сельскохозяйственном музее, и в других уголках Чешской Республики выпекли 600 таких караваев. Использованную муку сделали из зерна с разминированных полей Украины.

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Иван Бергер, директор Остравского сельскохозяйственного музея: "Украина настолько важна с точки зрения сельскохозяйственного производства, что последствия нарушения цепочек поставок ощущается всеми нами".

В чешском музее также представлены уничтоженные комбайны. Выставка была организована по инициативе Министерства внутренних дел Чехии и демонстрирует то, в каком состоянии оказалось сельское хозяйство Украины во время войны.

Степан Данек, МВД Чехии: "Хлеборобство на минном поле - это символ, но мы бы хотели, чтобы общественность превратила символы в чувства, необходимо не только печь хлеб, но и помогать машинами по разминированию".

Попробовав хлеб, люди могут внести свой вклад в финансирование роботов-саперов "Божена" для Украины - на месте или на специальном сайте под названием Weaponsforputin ("Оружие для Путина").

Мартин Ондрачек, организатор акции "Подарок Путину":"Божена" может создать проход шириной 4 километра и 8 метров через минное поле за один час".

Иржи Скацел, Euronews: "Система разминирования "Божена", которая помогает защитить жизни невинных людей, стоит более 15 миллионов крон или около 625 тысяч евро. Большая часть этой суммы уже собрана. Однако Украине прямо сейчас необходимы не менее тысячи таких машин".