Чехия принимает меры для сдерживания миграции

Чехия, Польша и Австрия восстановили пограничный контроль. Чешская полиция проводит выборочные проверки на границе со Словакией с этой среды.

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В связи с увеличением числа мигрантов Чехия ввела выборочные проверки на границе со Словакией. Вскоре после введения контроля на пограничном переходе Шанце возле Яблункова полицейские перехватили фургон с мигрантами из Сирии в грузовом отделении.

Томаш Кужель, глава Регионального управления полиции Южно-Моравского края говорит:

"После начала проверок мы перехватили группу из 19 мигрантов: 16 мужчин и 3 детей. Они ехали в фургоне с польскими номерами. К сожалению, прежде чем патруль подбежал к машине ( патруль - это полицейские, которые были здесь и дежурили) водитель и контрабандист исчезли в лесу, и мы до сих пор их ищем".

Полицейские начали останавливать машины в полночь вторника, проверки будут продолжаться еще как минимум 9 дней, до 13 октября, но могут быть продлены в зависимости от ситуации. Чехия следует примеру Польши, которая таким же образом пытается предотвратить въезд беженцев. О начале временного тконтроля на словацкой границе объявила и Австрия.

Выборочные проверки на чешско-словацкой границе ориентированы в основном на заранее отобранные транспортные средства. Их производят не только полицейские из региональных управлений, соседних со Словакией, но и специалисты, которые занимаются выявлением контрабандистов.

Полицейские концентрируют свое внимание на крупных пунктах пересечения границы, но они также проводят выборочные проверки на небольших пунктах и в поездах, прибывающих в Чехию из Словакии.