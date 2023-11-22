Чехи собирают средства на "подарок Путину"

By Euronews и AFP

В рамках этой инициативы уже собраны миллионы евро на нужды Киева.

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Чешский краудфандинговый проект собирает деньги на "подарок Путину", которым будет вооружен Киев.

На данный момент в рамках проекта собрано 23 млн. евро от более чем 188 тысяч пожертвователей на закупку танка, ракетной установки, системы разминирования, беспилотников и боеприпасов для украинской армии.

Это происходит на фоне опасений, что Запад испытывает все большую усталость от оказания поддержки Киеву в его войне против России.

Иностранные доноры обеспечили 8% собранных средств, а сама инициатива продвигается на шести языках.

На чешском сайте продаются футболки с насмешками над российским президентом и другие подарки, призванные привлечь внимание доноров.

Проект, возглавляемый бывшим редактором телевидения Мартином Ондрачеком, хочет собрать достаточно средств для покупки вертолета Black Hawk, стоимость которого оценивается в 3,6 млн. евро.

"Мы хотим донести до всего мира, что Украина нуждается в этих вещах", - сказал 53-летний Ондрачек, добавив, что это также попытка оказать "давление".

Вертолет Black Hawk Aaron Favila/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

По его словам, поставки, осуществленные Киеву в рамках сбора средств, оказали влияние на правительства западных стран.

Через три месяца после того, как по чешской инициативе был профинансирован штурмовой танк для Украины, Нидерланды и Дания подписали соглашение о поставке Киеву десяти бронемашин из Чехии, пояснил он.

"То же самое произошло после того, как мы отправили систему защиты от беспилотников, - добавил Ондрачек. - И мы знаем, что американская армия имеет тысячи Black Hawk".

"Деньги поступают медленнее"

Чешское правительство оказало Украине значительную гуманитарную и военную помощь, а также приняло около полумиллиона украинских беженцев.

Однако эта поддержка ослабевает. Ондрачек опасается, что западноевропейские страны устанут поддерживать Киев и его военные действия.

"Украина находится слишком далеко от них, и у них нет ужасного исторического опыта отношений с Россией", - сказал он.

Будучи частью Чехословакии, Чехия пережила значительные политические репрессии, ограничения личных свобод и экономические трудности, когда с 1948 по 1989 год в стране правили коммунисты под контролем Москвы.

Минимальный размер пожертвования в рамках кампании составляет 1 968 крон (80 евро) - в честь 1968 года, когда советской властью было подавлено либеральное движение "Пражская весна".

Тысячи людей в центре Праги, август 1968 года 2008 AP

"Подарок для Путина" возник в результате краудфандинговой кампании под руководством посольства Украины в Праге, которая имела ошеломительный успех и собрала почти 2,3 млн. евро в начале российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

С тех пор темпы сбора пожертвований замедлились. После первых трех дней сбора средств на вертолета Black Hawk счетчик показывал около 366 тыс. евро.

З"а год атмосфера в обществе изменилась, деньги поступают медленнее", - сказал Ондрачек, надеющийся собрать необходимую для вертолета Black Hawk сумму за 150 дней.

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Телевизионный редактор, который с начала войны приютил в своем втором доме украинскую семью, неоднократно посещал Украину.

"Я очень хочу вернуться туда по окончании войны вместе с женой и провести там длительный отпуск", - сказал он.