Жертвы войны в Украине - дети

Euronews

По меньшей мере 483 ребёнка погибли в Украине с начала развязанной Россией войны. Об этом сказал президент Зеленский в речи по случаю Дня защиты детей.

Безжизненное тело ребёнка в этом киевском парке напоминает о том, что российские бомбы не выбирают цели. Его бабушка выжила, но два других человека, в том числе мать, которая была с маленьким сыном, погибли. Они подошли к бомбоубежищу, когда услышали сирену воздушной тревоги, но укрытие было заперто. Почему- сейчас выясняется.

В речи по случаю Дня защиты детей президент Украины напомнил, что с начала войны погибли по меньшей мере 483 ребёнка, и что более 19 500 несовершеннолетних были депортированы в Россию и Беларусь.

"Это не то, что можно назвать словами "они стали жертвами российской агрессии" или "они погибли в результате вооруженного конфликта", - сказал Зеленский. - Нет! Россия убила этих детей. Россия покалечили еще почти тысячу детей. И нельзя сказать "они были ранены в результате боевых действий".

Россия также говорит о детях как о жертвах конфликта и показывает эвакуацию из своей Белгородской области, которая недавно подверглась, как утвреждается обстрелам российских антипутинских ополченцев, воюющих на стороне Украины. Российская армия заявляет, что отразила три попытки украинского вторжения.