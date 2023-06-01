Жертвы войны в Украине - дети

По меньшей мере 483 ребёнка погибли в Украине с начала развязанной Россией войны. Об этом сказал президент Зеленский в речи по случаю Дня защиты детей.
Безжизненное тело ребёнка в этом киевском парке напоминает о том, что российские бомбы не выбирают цели. Его бабушка выжила, но два других человека, в том числе мать, которая была с маленьким сыном, погибли. Они подошли к бомбоубежищу, когда услышали сирену воздушной тревоги, но укрытие было заперто. Почему- сейчас выясняется.
В речи по случаю Дня защиты детей президент Украины напомнил, что с начала войны погибли по меньшей мере 483 ребёнка, и что более 19 500 несовершеннолетних были депортированы в Россию и Беларусь.
"Это не то, что можно назвать словами "они стали жертвами российской агрессии" или "они погибли в результате вооруженного конфликта", - сказал Зеленский. - Нет! Россия убила этих детей. Россия покалечили еще почти тысячу детей. И нельзя сказать "они были ранены в результате боевых действий".
Россия также говорит о детях как о жертвах конфликта и показывает эвакуацию из своей Белгородской области, которая недавно подверглась, как утвреждается обстрелам российских антипутинских ополченцев, воюющих на стороне Украины. Российская армия заявляет, что отразила три попытки украинского вторжения.
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