By Euronews и AFP

Финские власти считают, что Москва приложила руку к усилению миграционного давления на границе и обвиняют Кремль в ведении "гибридной войны" против Хельсинки.

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Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex объявило, что направит 50 сотрудников на границу Финляндии с Россией.

Ранее финские власти распорядились о закрытии всех пограничных с РФ контрольно-пропускных пунктов, кроме одного. Хельсинки считает, что Москва ведёт "гибридную войну", направляя поток нелегальных мигрантов на границу с Финляндией. В Кремле обвинения отрицают.

Frontex "планирует отправить 50 пограничников и других сотрудников, а также оборудование, патрульные автомобили, для усиления пограничного контроля Финляндии", - говорится в заявлении ведомства. Там добавляют, что развёртывание дополнительных сил начнётся, скорее всего, "уже на следующей неделе".

В среду правительство Финляндии, столкнувшееся с ростом числа нелегалов, проникающих на территорию страны из России, приняло решение временно закрыть почти все погранпереходы на границе со своим восточным соседом. Открытым оставили только один - самый северный и трудноступный КПП "Райа-Йоосеппи".

Финские официальные лица назвали "очевидным" то, что "власти иностранного государства и другие субъекты сыграли определённую роль в содействии въезду людей в Финляндию", говорится в заявлении.

"Поддержка Финляндии со стороны Frontex выходит за рамки логистики; она является демонстрацией единой позиции Европейского Союза относительно гибридных атак на любого из его членов", - говорится в заявлении исполнительного директора Frontex Ханса Лейтенса.

До настоящего времени на 1300 км границы Финляндии с Россией было размещено только 10 сотрудников Frontex.

В свою очередь, российские власти объявили в четверг об усилении мер безопасности и введении режима повышенной готовности в Мурманской области, где пока работает единственный пункт пропуска из России в Финляндию "Райа-Йоосеппи".

Финско-российские отношения резко ухудшились в последнее время, особенно после вторжения России в Украину, которое привело к вступлению некогда сохранявшей нейтральный статус страны в военный альянс НАТО в апреле этого года.