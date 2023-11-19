Финляндия: российская община протестует против закрытия границы

By Euronews

Сотни живущих в Финляндии россиян вышли на акцию протеста в Хельсинки против решения финских властей закрыть пропускные пункты на границе с Россией

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Несколько сотен россиян собрались у здания парламента Финляндии в Хельсинки, чтобы выразить протест против закрытия пограничных пунктов между двумя странами. Они говорят, что поддерживают стремление Финляндии обеспечить безопасность, но обеспокоены тем, что даже люди, имеющие законное право на въезд в страну, теперь окажутся в очень сложной ситуации.

"Фактически я чувствую себя отрезанной от своей семьи, - говорит жительница Хельсинки Вера Понаморева. - И очень переживаю, они тоже очень боятся. Все помнят, даже я помню, что такое "железный занавес", и это ситуация, к которой очень страшно возвращаться".

В ночь на субботу Финляндия полностью закрыла 4 основных южных пропускных пункта. А днем еще один - "Вартиус", куда прибыли более 60 просителей убежища.

Финляндия обвиняет Россию в том, что она направляет нелегальных мигрантов к границе. В Хельсинки утверждают, что это месть Кремля за резкий крен Финляндии в сторону НАТО. Москва решительно отвергает эти обвинения.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила поддержку действиям финских властей и поблагодарила их за защиту европейских границ.

Несколько пропускных пунктов на севере остаются открытыми, но попасть туда труднее и только на двух из неих принимают заявления от просителей убежища.

Финляндия пригрозила полным закрытием восточной границы и отказом в предоставлении убежища, если ситуация с миграцией не изменится.