Европейские лидеры добиваются перемирия в Газе

By Euronews

Западные политики активизируют дипломатические усилия, направленные на достижение перемирия в секторе Газа

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Премьер-министры Испании и Бельгии в ходе визита на Ближний Восток призвали к скорейшему началу перемирия в секторе Газа. На встрече с президентом Израиля Ицхаком Герцогом Педро Санчес и Александр де Кроо также подчеркнули, что хотя Израиль имеет право на самооборону, его военный ответ не должен приводить к гибели мирных жителей.

Параллельно в Израиле с дипломатической миссией находится министр иностранных дел Великобритании. Первый визит Дэвида Кэмерона состоялся в один из кибуцев, ставших мишенью террористической атаки ХАМАС 7 октября. Он призвал к скорейшему выполнению условий перемирия.

Дэвид Кэмерон, министр иностранных дел Великобритании: "Сегодня мы надеемся увидеть эту гуманитарную паузу. Я думаю, что это важно, потому что это возможность освободить заложников и доставить помощь. И я надеюсь и призываю всех, кто участвует в этом соглашении, сделать так, чтобы это произошло".

В ходе своих поездок Кэмерон, а также премьер-министры Испании и Бельгии проведут отдельные встречи с лидерами обеих сторон. Многие западные политики считают, что наилучшим решением ближневосточного конфликта станет сосуществование двух государств - Израиля и Палестины.