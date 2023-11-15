Получит ли Педро Санчес снова поддержку парламента?

By Euronews

В Испании начался отсчёт двух дней, которые либо приведут к формированию новой правящей коалиции, либо - снова отправят избирателей на участки для голосования. Парламент в среду рассмотрит прошение премьер-министра Педро Санчеса о формировании правительства с опорой на каталонских сепаратистов.

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Парламент в среду рассмотрит прошение премьер-министра Педро Санчеса о формировании правительства с опорой на поддержку каталонских борцов за независимость, полученную в обмен на весьма спорный закон "Об амнистии".

Лидер социалистов, возглавляющий Испанию с июня 2018 года, выступит около полудня перед собравшейся на внеочередную сессию Палатой депутатов, чтобы изложить свою программу на новый 4-летний срок. Затем лидеры других политических формирований выступят по очереди перед вотумом доверия, запланированным на четверг.

Абсолютное большинство

Как отмечают аналитики, в отличие от лидера правых, который не смог прийти к власти из-за отсутствия достаточной поддержки в парламенте, Педро Санчес за последние недели сумел создать несколько альянсов.

Так, Санчес заручился поддержкой крайне левых, с которыми находился у власти в течение последних трех лет, в обмен на соглашение, предусматривающее дальнейшее повышение минимальной заработной платы и сокращение продолжительности рабочей недели с 40 до 37,5 часов.

Глава социалистов также заручился поддержкой региональных формирований, в том числе баскских партий PNV и Bildu. Ну и, конечно, двух крупных каталонских сепаратистских формирований: партии Карлеса Пучдемона "Вместе за Каталонию" и Республиканские левые Каталонии (ERC).

Таким образом у него набирается 179 голосов в то время, как абсолютное большинство составляет 176.

Но есть небольше "но", объяснил корреспонденту Euronews Леопольдо Абад, профессор конституционного права из мадридского университета Сан-Пабло.

Я полагаю, здесь есть проблема, которую необходимо принять во внимание с юридической точки зрения, а именно возможность того, что испанские судьи поднимут вопрос о предварительном постановлении в Суде Европейского Союза. Предварительное постановление действительно парализует применение закона до тех пор, пока этот суд не вынесет решения по предварительному постановлению Леопольдо Абад мадридский университет Сан-Пабло

Чтобы заручиться поддержкой каталонских партий, Педро Санчесу, тем не менее, пришлось пойти на большую уступку: принять закон "Об амнисти"и для лиц, причастных, в частности, к попытке отделения Каталонии в 2017 году - серьёзнейшему политическому кризису, пережитому современной Испанией.

Раскол в обществе

Эта амнистия, к которой призвал Карлес Пучдемон, бежавший в Бельгию в 2017 году, чтобы избежать судебного преследования, вызвала в последние дни глубокий раскол в испанском обществе.

В воскресенье сотни тысяч человек по всей стране провели демонстрации против этой меры по призыву Народной партии Альберто Нуньеса Фейхуо. И вот уже десять дней ежедневные митинги крайне правых, иногда с применением насилия, проходят перед штаб-квартирой Социалистической партии в Мадриде.

Амнистия "ослабляет государство "и" вознаграждает тех, кто публично объявил себя врагами Испании", настаивал Мигель Телладо, один из лидеров НП, призывая Педро Санчеса покинуть Испанию, спрятавшись" в багажнике автомобиля", как это сделал Карлес Пучдемон в 2017 году.

Законопроект об амнистии, внесенный в понедельник в парламент и который Педро Санчес надеется вынести на голосование в ближайшие недели, также вызвал недовольство в судебной системе и вызвал обеспокоенность Брюсселя, который запросил у Мадрида "подробную информацию".

В среду и четверг на улицах Мадрида, по данным Министерства внутренних дел, будут развернуты более 1600 полицейских. Обозреватели сравнивают этот контингент с тем, что планируют для футбольных матчей с высокой степенью риска.

"Нападение на Капитолий США и вторжение в госучреждения Бразилии последователей Жаира Болсонару у всех в памяти, - предаёт из Мадрида специальнй корреспондент Хайме Веласкес. - Сотни полицейских будут следить за тем, чтобы демократические процессы в Испании протекали штатно".