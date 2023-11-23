Встреча Вышеградской группы: ЕС готовится к "конфликту высокой интенсивности"

Лидеры центральноевропейской четвёрки обсудили поддержку Украины и военную угрозу для стран ЕС и НАТО, которая может исходить со стороны России.

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НАТО воспринимает Россию как самую большую угрозу в Европе, а ЕС готовится к возможному "конфликту высокой интенсивности" на континенте – с такими заявлениями выступил принимающий саммит Вышеградской четвёрки президент Чехии Петр Павел.

При этом, по его словам, в зависимости от исхода войны в Украине, Москва сможет быстро восстановить свою боеготовность – в течение 5-7 лет.

Российская агрессия затрагивает всех нас. Поэтому поддержка Украины необходима для нашей безопасности, но в то же время это и сугубо человеческий шаг. Россия должна нести ответственность за человеческие жертвы и нанесённый ущерб. Поэтому мы должны решительно продолжать всячески поддерживать Украину и её граждан, это в наших интересах. Петр Павел президент Чешской Республики

Прага и Варшава – в числе главных союзников Киева в регионе, открывших свои границы для беженцев. Тем не менее в начале осени Польша и Украина рассорились из-за поставок зерна. Анджей Дуда тогда сравнил Киев с "утопающим, который тянет за собой своего спасителя".

Правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отказалось поставлять Украине оружие и пригрозило наложить вето на пакеты финансовой помощи Киеву со стороны ЕС. Будапешт также обвиняет Киев в нарушении прав этнического венгерского меньшинства на западе Украины, ограничивая использование венгерского языка в школах.

Однако президент Венгрии Каталин Новак заявила в Праге, что "у нас общая позиция: Россия не должна выиграть эту войну".

Словакия, где кабмин возглавил Роберт Фицо, также отказалась поддерживать ВСУ. При этом правительство утверждает, что по-прежнему готово оказывать гуманитарную помощь.

Несмотря на то, что лидеры Чехии, Польши, Венгрии и Словакии разошлись во мнениях относительно военных поставок Киеву, центральноевропейские страны согласны, что помочь украинцам можно не только оружием.