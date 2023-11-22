10 лет Евромайдану. ООН обновила данные о мирных украинцах, погибших в ходе развязанной РФ войны

ООН подтвердила гибель более 10 тысяч мирных жителей Украины с начала полномасштабного российского вторжения. В День достоинства Владимир Зеленский обсудил евроинтеграцию с Шарлем Мишелем и Майей Санду.

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С начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года в Украине погибли более 10 000 мирных жителей – такие данные обнародовала Мониторинговая миссия ООН по правам человека.

Почти половина потерь среди гражданского населения за последние три месяца приходятся на удалённые от линии фронта районы.

Наблюдатели ООН предупреждают, что "реальная цифра может быть значительно выше", поскольку работа по проверке фактов продолжается.

10-я годовщина Евромайдана

Во вторник Украина отметила десятую годовщину Евромайдана. Президент Владимир Зеленский в своём обращении к нации назвал события, получившие название "Революция достоинства" первым украинским "контрнаступлением".

По случаю государственного праздника в Киев с необъявленным визитом прибыли глава Евросовета Шарль Мишель и президент соседней Молдавии Майя Санду.

На переговорах украинский лидер заявил, что рассчитывает на продолжение финансовой и военной помощи, добавив, что ожидает от декабрьского саммита ЕС положительного решения по началу переговоров о членстве Украины.

Владимир Зеленский и его супруга Елена вместе с Майей Санду почтили память убитых участников Евромайдана на Аллее Героев Небесной Сотни.

В ходе протестов в центре Киева, которые привели к бегству президента Виктора Януковича, в столкновениях погибли 104 активиста и 17 силовиков.