Северная Корея заявляет об успешном запуске спутника-шпиона

КНДР заявила, что во вторник вывела на орбиту свой первый спутник-шпион и пообещала запустить ещё несколько в ближайшем будущем. Южная Корея усиливает военное наблюдение границы.

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Очередной виток напряжённости на Корейском полуострове: Пхеньян объявил об успешном выводе на орбиту своего первого спутника-шпиона.

В ответ на это Сеул приостанавливает действие одного из пунктов военного соглашения 2018 года с Севером и возобновляет воздушное наблюдение в районе границы.

Как сообщило государственное информагентство КНДР, во вторник в 22.42 по местному времени ракета "Чхоллима-1" "точно вывела на орбиту" спутник "Маллигён-1" примерно через 11 минут после старта.

Южная Корея и Япония, которые первыми сообщили о запуске, не смогли сразу подтвердить, находится ли спутник на орбите. Пентагон заявил, что американские военные всё ещё оценивают, был ли запуск успешным.

Зафиксированный пролёт ракеты с полезной нагрузкой резко осудили в Сеуле, Токио и Вашингтоне. Запуск вызвал срабатывание на несколько минут японской противоракетной системы оповещения J-Alert в префектуре Окинава.

Премьер-министр Фумио Кисида отметил на пресс-конференции, что "даже если речь идёт о запуске искусственного спутника, если используется технология баллистических ракет, то это, безусловно, является нарушением резолюций Совбеза ООН".

"Несмотря на предупреждение наших военных, Северная Корея вчера осуществила запуск т. н. военного спутника-шпиона в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающей Пхеньяну запускать баллистические ракеты. Эта провокация угрожает нашей национальной безопасности", – заявил Хео Тхэ Кын, заместитель министра обороны Республики Корея.

Запуск, состоявшийся после двух неудачных попыток в мае и августе, прошёл под наблюдением северокорейского лидера Ким Чен Ына, который появился на пусковой базе Сохэ на северо-востоке страны, согласно фотографиям, опубликованным агентством ЦТАК.

Оппоненты Пхеньяна допускают, что для решения технических проблем, возникших у "Чхоллимы-1" в мае и августе, Пхеньян мог получил помощь от Москвы в обмен на поставки оружия и военной техники для ведения войны в Украине, включая более миллиона артиллерийских снарядов.