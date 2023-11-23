By Euronews

Перемирие между Израилем и ХАМАС и освобождение заложников начнется в пятницу в 7 утра - Катар

РЕКЛАМА

Перемирие между Израилем и ХАМАС в секторе Газа и освобождение заложников начнется в пятницу 24 ноября в 7 часов утра по местному времени. Об этом сообщил Маджед аль-Ансари, представитель министерства иностранных дел Катара, при посредничестве которых проходят переговоры между воюющими сторонами.

По словам Аль-Ансари, первая группа захваченных гражданских лиц, включая 13 женщин и детей, будет доставлена около 16 часов.

Соглашение о четырехдневном прекращении огня в секторе Газа и освобождении десятков заложников, удерживаемых боевиками, и палестинцев, заключенных в тюрьмы Израилем, было достигнуто накануне. Ранее высокопоставленный израильский чиновник заявил, что оно вступит в силу только в пятницу, на день позже, чем было объявлено первоначально.

Также по условиям соглашения, как сообщил представитель Катара, "в ближайшее время" жителям Газы будет доставлена гуманитарная помощь.