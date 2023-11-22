By Euronews

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в секторе Газа и наносит авиаудары по объектам ХАМАС. Боевики обстреливают израильские города. Режим прекращения огня, как сообщается, начнет действовать утром четверга.

РЕКЛАМА

Израильская авиация в среду нанесла несколько ударов по объектам ХАМАС в городе Газа и его окрестностях. ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в секторе в преддверие согласованного четырехдневного прекращения огня.

Представители Израиля и ХАМАС договорились о перемирии, которое начнется в 10 утра в четверг по среднеевропейскому времени. В течение этого времени 50 удерживаемых боевиками заложников обменяют на 150 палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.

Ракетные обстрелы Израиля не прекращаются, несмотря на достижение договоренности. Пять ракет были выпущены из Газы по Сдероту, три из них удалось перехватить, две другие упали за пределами города, сообщают израильские СМИ.

Правительство Израиля опубликовало имена 300 палестинских заключенных, которые могут быть освобождены в ходе сделки. Среди них 33 женщины, 123 подростка и 144 мужчины.

Семьи израильских заложников надеются, что соглашение продлят и после первого обмена ежедневно будут освобождаться еще по 10 человек.

Режим прекращения огня позволит доставить в Газу необходимую гуманитарную помощь. Каждый день в сектор будут пропускать по восемь грузовиков с топливом и 200 фур с предметами первой необходимости и продуктами.

При этом правительство Израиля напоминает, что после перемирия боевые действия против ХАМАС будут продолжены до полной ликвидации группировки в секторе Газа и освобождения всех заложников.