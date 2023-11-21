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Гибридная война России на границе с Финляндией

Саша Вакулина
Саша Вакулина Авторское право Euronews
By Oleksandra Vakulina
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Россия, похоже, использует известную тактику гибридной войны, чтобы искусственно создать миграционный кризис на финской границе.

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Россия, похоже, использует известную тактику гибридной войны, чтобы искусственно создать миграционный кризис на финской границе.

В своей последней оценке российской наступательной кампании ISW говорит: "Очевидная тактика гибридной войны России на российско-финской границе аналогична тому, как Россия и Беларусь создали миграционный кризис на польской границе в 2021 году, и, вероятно, аналогичным образом направлена на дестабилизацию НАТО".

Финские власти закрыли пограничные пункты на юго-восточной границе Финляндии с Россией после того, как финская пограничная служба сообщила, что с сентября 2023 года на финскую границу из России прибыло около 300 просителей убежища, в основном из Ирака, Йемена, Сомали и Сирии.

Всего за два дня в ноябре границу пересепкло такое же число мигрантов, как и с середины июля по ноябрь.

Премьер-министр Финляндии заявил, что российские пограничники сопровождают или перевозят мигрантов к финской границе. Кремль опроверг это утверждение.

Ранее ISW подсчитал, что Кремль способствовал или, возможно, напрямую контролировал искусственное создание Беларусью миграционного кризиса на границе с Польшей в 2021 году, когда белорусские сотрудники службы безопасности помогли тысячам ближневосточных мигрантов пересечь белорусскую границу с Польшей.

Кремль воспользовался сфабрикованным кризисом 2021 года, чтобы ложно обвинить НАТО в агрессии против Беларуси.

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