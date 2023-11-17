EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Операции на реке Днепр

Украинские военные пытаются отодвинуть российские силы на правом берегу Днепра
Украинские военные пытаются отодвинуть российские силы на правом берегу Днепра Авторское право Alex Babenko/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Ирина Шелудкова
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Украинские военные пытаются оттеснить силы РФ дальше от правого берега, чтобы обезопасить гражданское население.

РЕКЛАМА

Генштаб ВСУ сообщил о серии успешных действий на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении. В ведомстве заявили, что одна из главных целей — отодвинуть российские силы как можно дальше от правого берега, чтобы обезопасить гражданское население от постоянных обстрелов.

Президент Владимир Зеленский опубликовал фотографии украинских военных с левого берега, оккупированного войсками РФ. 

Минобороны РФ заявляет, что российские подразделения за неделю заняли более выгодные позиции на Южнодонецком направлении. 

В пятницу Нидерланды выделили еще два миллиарда евро на военную помощь Украине в будущем году. 

Зеленский заявил, что Россия копит ракеты для ударов по энергетической инфраструктуре зимой. Он также выразил обеспокоенность замедлением поставок артиллерийских снарядов из-за войны Израиля против ХАМАС.

Между тем, по данным британской разведки, Россия готовится к будущим поставкам Украине истребителей F-16 и интегрирует на фронте свой самолет A-50.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра

Ожесточенные бои за Авдеевку

Кулеба: ЕС не сможет поставить Киеву обещанный миллион снарядов до марта 2024

Украина Вторжение России в Украину Вторжение России в Украину