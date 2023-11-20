Украинские плацдармы в оккупированной Херсонщине

Украинские и российские войска продолжают боевые действия на востоке и юге Украины, хотя дождливая погода, вероятно, продолжит замедлять темп боевых действий до тех пор, пока полностью не наступят зимние холода.

РЕКЛАМА

ISW (Институт по изучению войны) ссылается на российских военных блогеров, которые утверждают, что украинские силы продолжают обороняться от сильной группы российских войск, атакующих под Авдеевкой, и что украинские силы сохраняют инициативу на юге Украины.

На выходных украинские чиновники заявили, что украинские силы установили плацдармы на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области и наступают в районе Крынок – (примерно в 40 км от Херсона), Поймы (примерно в 15 км от Херсона) и Песчановки.

Насколько велик плацдарм? Что это такое и почему это важно? Военная доктрина США определяет плацдарм как "территорию на стороне противника над водной преградой, которая достаточно велика, чтобы вместить большую часть переправляющихся сил, имеет достаточную площадь, чтобы обеспечить защиту мест переправы, обеспечивает безопасность переправляющихся сил от прямого огня противника и обеспечивает базу для продолжения атаки".

В Генштабе Украины заявили, что одной из основных оперативных задач украинской наземной операции на восточном берегу является предотвращение обстрелов Россией украинского мирного населения на западном берегу Херсонской области, в частности вблизи города Херсона.