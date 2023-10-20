EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Визит Лаврова в Северную Корею

Северокорейский лидер Ким Чен Ын и министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Пхеньяне.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын и министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Пхеньяне. Авторское право AFP PHOTO / Russian Foreign Ministry / handout
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился в Пхеньяне с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

РЕКЛАМА

Сентябрьский саммит и очевидное потепление отношений между Россией и Северной Кореей усилили опасения Запада, что Пхеньян может поставлять Москве оружие для ее военных операций на Украине.

На прошлой неделе Соединенные Штаты заявили, что поставки уже идут: за последние недели Северная Корея доставила в Россию более 1000 контейнеров с военной техникой и боеприпасами.

В обмен Пхеньян ищет российскую военную технику и «сложные технологии», заявил журналистам представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

На этой неделе Москва осудила эти высказывания, заявив, что у Вашингтона нет доказательств.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Северная Корея испытала межконтинентальную баллистическую ракету на твердом топливе

Северная Корея угрожает ядерными ударами

Северная Корея встала в позу

Россия Северная Корея Сергей Лавров Ким Чен Ын