Визит Лаврова в Северную Корею

By Euronews

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился в Пхеньяне с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

РЕКЛАМА

Сентябрьский саммит и очевидное потепление отношений между Россией и Северной Кореей усилили опасения Запада, что Пхеньян может поставлять Москве оружие для ее военных операций на Украине.

На прошлой неделе Соединенные Штаты заявили, что поставки уже идут: за последние недели Северная Корея доставила в Россию более 1000 контейнеров с военной техникой и боеприпасами.

В обмен Пхеньян ищет российскую военную технику и «сложные технологии», заявил журналистам представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

На этой неделе Москва осудила эти высказывания, заявив, что у Вашингтона нет доказательств.