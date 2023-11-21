Приведено к присяге новое правительство Санчеса

Социалист Педро Санчес сформировал новое правительство Испании с твёрдым ядром своих самых близких соратников. Впереди - нелёгкие дебаты в парламенте по вопросу об амнистии лидеров сепаратистов.

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После четырёх месяцев политического тупика в Испании появилось новое коалиционное правительство во главе с социалистом Педро Санчесом. 22 члена нового кабинета министров, большинство из которых составляют женщины, во вторник принесли присягу во дворце Сарсуэла перед королем Филиппом VI.

Вице-премьеры - министр экономики Надя Кальвиньо, министр труда Йоланда Диас и министр экологии Тереза Рибера возобновили свои мандаты. Четвёртым вице-премьером стала министр финансов Мария Хесус Монтеро.

Свои портфели сохраняют также глава МИД Хосе Мануэль Альбарес, министр обороны Маргарита Роблес и ещё несколько членов правительства. А занимавшему пост главы администрации премьер-министра Феликсу Боланьосу досталось суперминистерство, объединившее функции управления председателя правительства, министерства юстиции и министерства по связям с парламентом.

На счету Левой коалиции вице-премьера Йоланды Диас - ещё четыре министерства, в том числе новое - по делам детей и молодёжи. У социалистов Санчеса - также пять портфелей, в том числе министра по территориальной политике.

Хайме Веласкес, Euronews:

"Премьер Санчес окружил себя Премьер Санчес окружил себя людьми из cамого близкого круга и выбрал кабинет с ярко выраженным политическим характером для работы с законодательным органом, которая, как ожидается, будет чрезвычайно сложной. Она будет в основном вращаться вокруг территориального устройства Испании. Утверждение будущего закона об амнистии лидеров сепаратистов потребует от исполнительной власти большой политической мудрости, чтобы противостоять заметному политическому и социальному расколу".