Парламент Испании утвердил Педро Санчеса на посту премьер-министра

By Euronews

Педро Санчеса поддержали 179 депутатов из 8 политических партий. Лидеру социалистов пришлось заручиться поддержкой каталонских сепаратистов в обмен на амнистию.

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Педро Санчес переизбран на пост председателя правительства Испании, его кандидатуру поддержали 179 членов Конгресса депутатов – социалисты и их левые союзники, а также каталонские и баскские националисты.

"Против" проголосовали Народная партия, ультраправая Vox и консерваторы из Наварры.

Расклад сил по итогам переговоров с партиями был известен заранее. В своей речи к парламентариям лидер социалистов заявил, что победа во Дворце Кортесов позволит продолжать "улучшатьжизнь тех, кто больше всего в этом нуждается".

"Мы будем с умом распоряжаться временем, выигранным с таким трудом, среди шума и ярости" Педро Санчес премьер-министр Испании

Санчес поблагодарил депутатов на испанском и всех региональных языках королевства.

Из Мадрида передаёт корреспондент Euronews Хайме Веласкес: "Несмотря на то, что его партия пришла второй на выборах, Педро Санчес в очередной раз демонстрирует способность восставать из пепла и создавать коалиции, чтобы вновь оставаться у власти. Санчес – мастер компромиссов. Это будет его второе правительство меньшинства, но его договорённости с каталонскими сепаратистами, вызвавшие протесты на улицах по поводу будущего закона об амнистии, предвещают крайне сложный премьерский срок. Над правительством Санчеса уже навис дамоклов меч. Каталонцы из партии Junts уже предупредили, что правительство будет низложено, если Санчес не сдержит своего обещания, и лидер сепаратистов Карлес Пучдемон и другие активисты не смогут вернуться в Испанию. Провести амнистию будет непросто, но Педро Санчес на протяжении долгих лет доказывает, что в политике ему везёт".

Победа Санчеса в разделённой стране

Голосование состоялось после почти двухдневных дебатов между лидерами партий, которые почти полностью сосредоточились на весьма спорной сделке по амнистии сепаратистов Каталонии, на которую Санчес согласился в обмен на жизненно важную поддержку для повторного избрания премьер-министром.

Санчес получил поддержку шести малых партий, что позволило ему набрать абсолютное большинство в 179 депутатов (171 "против"), необходимое для переизбрания, и сформировать ещё одно коалиционное правительство меньшинства с крайне левой партией Sumar.

По итогам выборов 23 июля парламент Испании оказался сильно раздробленным. Правоцентристская Народная партия получила наибольшее количество голосов, но не смогла получить достаточной поддержки для формирования правительства с ультраправой партией Vox.

Социалисты заняли второе место, получив 121 место в 350-местном парламенте, но теперь, после заключения ряда пактов, их поддерживают 179 законодателей.

Пока неясно, сможет ли Санчес сохранить эту поддержку в течение следующих четырёх лет.

Амнистия, которую социалисты Санчеса согласовали с двумя ключевыми каталонскими сепаратистскими партиями, имеющими 14 голосов, позволит прекратить преследования сотен каталонских сепаратистов, оказавшихся на нелегальном положении после незаконной попытки отделения от королевства в 2017 году, которая вызвала крупнейший кризис в Испании за последние десятилетия.

Закон об амнистии будет выгоден бывшему лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону, который скрывается от испанских властей в Бельгии.

"Мы уважаем достигнутые договоренности. Мы начали переговоры несколько месяцев назад, они продолжаются и по сей день, и утверждение Санчеса – это лишь один из пунктов подписанного нами соглашения", – заявила в интервью каталонскому радио RAC1 Мириам Ногерас, представитель партии Пучдемона Junts.

Судебные органы Испании подвергли критике предложенную амнистию. Европейский Союз пока анализирует проект.

Предложение вызвало уличные протесты, которые поддержали Народная партия и Vox – они обвиняют Санчеса в "предательстве" нации ради того, чтобы остаться у власти. Протесты у штаб-квартиры Социалистической партии в Мадриде приняли ожесточённый характер на прошлой неделе и вновь прошли в среду вечером.

Перед началом дебатов в четверг протестующие бросили яйцо в одного из депутатов-социалистов. Когда он вошёл в зал, коллеги встретили его аплодисментами.

Председатель Конгресса депутатов Франсина Арменголь встретится с королём в 17:30, чтобы сообщить ему о результатах процедуры инвеституры, сообщают источники газеты La Zarzuela.

После публикации результатов в "Государственном вестнике" Санчес будет приведён к присяге в качестве нового премьер-министра. Скорее всего, это произойдёт уже в пятницу.