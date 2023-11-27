Мадрид и Барселона отдаляются друг от друга. Европа отказывается быть арбитром

И каталонские националисты, и противники Педро Санчеса с правого фланга апеллируют к ЕС в своей политической борьбе. При этом Брюссель слишком дорожит стабильностью Испании, чтобы вмешиваться в ситуацию.

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В своё время, после провала референдума о независимости в 2017 году, сторонники Карлеса Пучдемона, укрывшиеся в столице единой Европы, скандировали "Помогите Каталонии". Теперь уже испанские консерваторы, обеспокоенные тем, что обещанная барселонским сепаратистам амнистия, приведёт к распаду королевства, призывают Брюссель помочь.

При этом реакция европейских чиновников всегда одна и та же.

"Это всегда было и остаётся внутренним делом Испании", – заявил Дидье Рейндерс, еврокомиссар по вопросам юстиции и конкуренции.

Из столицы Каталонии передаёт корреспондент Euronews Хайме Веласкес: "Помимо дебатов в органах власти ЕС и обсуждения аргументов для судебного разбирательства, Мадрид и Барселона ведут борьбу за симпатии европейской общественности".

Каталонский кризис станет одним из центральных вопросов на июньских выборах в Европарламент.

"Это борьба за нарратив, так оно и есть, – отмечает Мануэль де ла Фуэнте из компании Harmon Consulting. – А тут ещё и европейские выборы не за горами. А значит ЕС, скорее всего, будет в центре всех разговоров. Но окажет ли нынешняя ситуация какое-либо влияние на европейские институты? Абсолютно никакого".

Принятие законопроекта об амнистии означает признание того, что в Каталонии существует политический конфликт, а это уже усиливает позиции сепаратистов.

"Приоритет Женералитата – автономного правительства – очень чётко обозначен, – утверждает Микель Ройо, секретарь по внешней политике. – Мы намерены вновь поставить Каталонию на первый план европейской повестки дня. Наш посыл ясен: разворачивается политический конфликт. Теперь мы переходим ко второму этапу переговоров и будем добиваться права для каталонцев самостоятельно определять своё будущее".

Но у Евросоюза есть и другие проблемы: всплеск популярности ультраправых и евроскептиков. Будь то испанские правые или сторонники независимости Барселоны – Брюсселю сейчас как никогда нужны союзники.