Недавние успехи ВСУ трудно превратить в военный прорыв – эксперты

By Euronews и AFP

Украинские войска продолжают боевые действия на левобережье Херсонщины. При этом некоторые аналитики утверждают, что успехи ВСУ носят "довольно символический характер".

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Украинские успехи после нескольких месяцев безуспешного контрнаступления будет трудно превратить в настоящий прорыв в войне против России, заявили AFP военные эксперты.

В воскресенье Киев объявил, что его войска вышли на левый берег Днепра, занятый российской армией. По словам спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк, ВСУ подвинули армию РФ "на 3-8 км" на этом участке фронта. При этом не уточняется, полностью ли украинские войска контролируют этот район.

Если эта информация подтвердится, это будет самым крупным продвижением украинских военнослужащих с момента взятия Роботина в Запорожской области в августе.

Назначенный Кремлём глава оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо признал, что "примерно полторы роты" украинских солдат – потенциально сотни человек – заняли позиции у села Крынки за Днепром, хотя и преуменьшил их значение.

По мнению прокремлёвского военного эксперта Александра Храмчихина, отвоёванная территория "микроскопическая" и не позволяет украинским войскам разместить на этой местности военную технику.

"Без техники нет наступления, одни потери", – резюмирует он.

Тем не менее, как пишут аналитики вашингтонского Института изучения войны (ISW), Москва в конце октября сменила командующего российской группировкой "Днепр", действующей в этом районе, в связи со сложной ситуацией на местах.

Французский военный эксперт Мишель Гойя сказал AFP, что украинская операция "довольно ограниченная, довольно символическая", но она "позволяет объявить о небольших победах после провала основного наступления".

Киеву нужна тяжёлая техника и мосты

Чтобы превратить локальный успех в крупный прорыв, украинская армия должна успеть перебросить свои войска на другой берег реки. Для этого необходимо преодолеть крупную естественную преграду и провести манёвр в болотистой местности в сезон дождей.

Первая задача Киева – "перерезать пути снабжения России". Для этого украинцы постоянно расширяют свой плацдарм, они находятся не только в Крынках, они перемещаются", – считает российский журналист Майкл Наки. Он подчеркнул, что у России "не самые профессиональные подразделения в этом районе".

Украинская операция "сохраняет давление на россиян, которые вынуждены перебрасывать часть своих резервов к Днепру в ущерб другим участкам фронта", – добавил французский аналитик Гойя.

Захват более глубоких позиций на юге может также позволить Киеву начать более масштабное наступление в направлении Крымского полуострова, аннексированного Россией в 2014 году. Но для этого, по оценкам экспертов, необходимы тысячи человек и единиц техники.

"Мосты через Днепр необходимы [для такой переброски], но любой понтон будет уязвим для российской воздушной и наземной огневой мощи, которая ещё не полностью подавлена", – отмечает Николай Белесков, украинский военный эксперт.

Он также указал на опасность применения российских беспилотников.

Только мосты позволяют "пропускать тяжёлую технику и материально-технические средства. Если мы хотим продвинуться на несколько десятков километров вглубь, мы должны продвигать и артиллерию, иначе мы окажемся отрезанными от всякой поддержки", – пояснил Гойя.

"На левом берегу Днепра высадились пехотинцы и морские десантники. У них есть несколько машин, но в целом они очень лёгкие. В основном их защищает артиллерия, которая остаётся на другом берегу реки", – добавил он.

Несколько военных источников отмечают, что Крынки считаются "второстепенными" для россиян, которые концентрируют свои военные силы под Авдеевкой, промышленным центром на востоке страны, который армия РФ пытается окружить.