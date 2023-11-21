Недавние успехи ВСУ трудно превратить в военный прорыв – эксперты

Украинские войска продолжают боевые действия на левобережье Херсонщины. При этом некоторые аналитики утверждают, что успехи ВСУ носят "довольно символический характер".
Украинские успехи после нескольких месяцев безуспешного контрнаступления будет трудно превратить в настоящий прорыв в войне против России, заявили AFP военные эксперты.
В воскресенье Киев объявил, что его войска вышли на левый берег Днепра, занятый российской армией. По словам спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк, ВСУ подвинули армию РФ "на 3-8 км" на этом участке фронта. При этом не уточняется, полностью ли украинские войска контролируют этот район.
Если эта информация подтвердится, это будет самым крупным продвижением украинских военнослужащих с момента взятия Роботина в Запорожской области в августе.
Назначенный Кремлём глава оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо признал, что "примерно полторы роты" украинских солдат – потенциально сотни человек – заняли позиции у села Крынки за Днепром, хотя и преуменьшил их значение.
По мнению прокремлёвского военного эксперта Александра Храмчихина, отвоёванная территория "микроскопическая" и не позволяет украинским войскам разместить на этой местности военную технику.
"Без техники нет наступления, одни потери", – резюмирует он.
Тем не менее, как пишут аналитики вашингтонского Института изучения войны (ISW), Москва в конце октября сменила командующего российской группировкой "Днепр", действующей в этом районе, в связи со сложной ситуацией на местах.
Французский военный эксперт Мишель Гойя сказал AFP, что украинская операция "довольно ограниченная, довольно символическая", но она "позволяет объявить о небольших победах после провала основного наступления".
Киеву нужна тяжёлая техника и мосты
Чтобы превратить локальный успех в крупный прорыв, украинская армия должна успеть перебросить свои войска на другой берег реки. Для этого необходимо преодолеть крупную естественную преграду и провести манёвр в болотистой местности в сезон дождей.
Первая задача Киева – "перерезать пути снабжения России". Для этого украинцы постоянно расширяют свой плацдарм, они находятся не только в Крынках, они перемещаются", – считает российский журналист Майкл Наки. Он подчеркнул, что у России "не самые профессиональные подразделения в этом районе".
Украинская операция "сохраняет давление на россиян, которые вынуждены перебрасывать часть своих резервов к Днепру в ущерб другим участкам фронта", – добавил французский аналитик Гойя.
Захват более глубоких позиций на юге может также позволить Киеву начать более масштабное наступление в направлении Крымского полуострова, аннексированного Россией в 2014 году. Но для этого, по оценкам экспертов, необходимы тысячи человек и единиц техники.
"Мосты через Днепр необходимы [для такой переброски], но любой понтон будет уязвим для российской воздушной и наземной огневой мощи, которая ещё не полностью подавлена", – отмечает Николай Белесков, украинский военный эксперт.
Он также указал на опасность применения российских беспилотников.
Только мосты позволяют "пропускать тяжёлую технику и материально-технические средства. Если мы хотим продвинуться на несколько десятков километров вглубь, мы должны продвигать и артиллерию, иначе мы окажемся отрезанными от всякой поддержки", – пояснил Гойя.
"На левом берегу Днепра высадились пехотинцы и морские десантники. У них есть несколько машин, но в целом они очень лёгкие. В основном их защищает артиллерия, которая остаётся на другом берегу реки", – добавил он.
Несколько военных источников отмечают, что Крынки считаются "второстепенными" для россиян, которые концентрируют свои военные силы под Авдеевкой, промышленным центром на востоке страны, который армия РФ пытается окружить.