Новогодние подарки для украинских военных

By Euronews

Волонтеры из организации Krop:Hub в городе Кропивницкий отправляют новогодние подарки украинским военным на фронт. В посылках — экипировка, сладости и детские рисунки.

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Войне в Украине всё еще не видно конца, но волонтерам удалось принести частичку новогодней радости на линию фронта. НКО Krop:Hub из города Кропивницкий собрала солдатам и офицерам подарки: предметы первой необходимости, экипировку, сладости и приятные мелочи для поднятия боевого духа.

"Мы везем подарки от наших детей из Кропивницкого. Хотим поздравить наших ребят. Хотим немножко поднять их боевой дух. Мы перестали считать эти поездки, потому что каждая поездка для нас, скажем так, делается сердцем. И с каждой поездкой мы отдаем частичку своей души и тепла тем, кто защищает нас на передовой", — говорит основательница Krop:Hub Инна Колпак.

Дедом Морозом выступает Олег Ениев. Он с 2014 года доставляет посылки украинским военным, а после начала полномасштабного вторжения купил для этого новый микроавтобус и уже проехал на нем 100 тысяч километров.