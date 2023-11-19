Россия активизировала атаки дронов на Киев

После почти двухмесячного затишья войска РФ возобновили воздушные атаки на столицу Украины на фоне понижения температур.

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В Киеве в ночь на воскресенье вновь раздавалась воздушная тревога – вторые сутки подряд, после более чем 50-дневного перерыва, Россия пыталась атаковать украинскую столицу боевыми беспилотниками.

По сообщению местных властей, "Шахеды" были запущены несколькими "волнами" с разных направлений, при этом постоянно меняя векторы движения.

На подступах к городу были сбиты около 10 БПЛА.

В Воздушных Силах ВСУ заявили, что в общей сложности противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской и Черкасской областях, поразив 15 из 20 дронов-камикадзе.

На одном из объектов инфраструктуры в столичном регионе возник пожар, который уже был ликвидирован. О пострадавших или критических разрушениях не сообщается.

Неспокойно было и в других регионах. В Херсоне в результате артиллерийского обстрела Херсона пострадали пять человек, в том числе 3-летняя девочка. Все получили осколочные ранения. В МВД сообщили, что ребёнок гулял с бабушкой во дворе.

Херсонская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Подмосковье также вспомнило об атаках дронов, которые были особенно частыми весной. В воскресенье Минобороны России отчиталось об уничтожении беспилотника на территории Богородского городского округа.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что сорванная атака не привела к жертвам и не нанесла ущерба.