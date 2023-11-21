Румыния оценивает ущерб от сильнейшего за 100 лет шторма

By Euronews

Пятиметровые волны оставили некоторые черноморские курорты без пляжей. Несколько районов в Констанце и Тулче все еще остаются без электричества

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Румыния подсчитывает убытки от прошедшего в минувшие выходные шторма, унесшего жизни двух человек в соседней Болгарии.

В прибрежных уездах Констанца и Тулча несколько районов все еще остаются без электричества.

Повреждены около 60 автомобилей, десятки домов остались без крыш, повалены сотни деревьев.

Такого шторма в Румынии не наблюдалось уже 100 лет. В добавок к огромному количеству осадков скорость ветра превышала более 100 км в час.

Пятиметровые волны сметали все на своем пути, поглотив пляжи на некоторых курортах.