Шторм "Домингос" достиг побережья Франции

Второй за несколько дней шторм оказался менее сильным. Скорость ветра в Бордо и Ла-Рошели превышала 120 километров в час.

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Второй за несколько дней шторм, "Домингос", обрушился в субботу вечером на западное побережье Франции, однако, как с облегчением констатировали метеорологи, он оказался слабее, чем его предшественник - "Киаран".

Максимальная сила ветра составила 151 километр в час, в Бордо и Ла-Рошели скорость ветра превышала 120 километров в час.

Новый шторм, тем не менее, осложнил проведение восстановительных работ. Утром в воскресенье более 150 тысяч домов оставались без электричества, сообщается о раненых в результате падений деревьев.

Шторм "Киаран", силу которого испытали на себе жители Северных Франции и Италии, а также Бельгии и Нидерландов, назвали самым разрушительным за четверть века. Число погибших выросло до 19, несколько десятков человек пострадали.

Материальный ущерб и во Франции, и в Италии оценивается в сотни миллионов евро.