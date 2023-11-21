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Исландия в ожидании извержения вулкана

Эвакуировакнный город Гриндавик, Исландия
Эвакуировакнный город Гриндавик, Исландия Авторское право Bjorn Steinbekk/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Кнарик Хачатрян
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4 тысячи жителей исландского Гриндавика эвакуированы - на полуострове Рейкьянес ждут извержения вулкана.

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Исландия все еще ожидает крупного извержения вулкана на юго-западной оконечности острова, на полуострове Рейкьянес, к юго-западу от Рейкьявика.

Четыре тысячи жителей небольшого портового города Гриндавика, где уже в земле появились массивные трещины, были эвакуированы 10 дней назад, и если они смогут вернуться, то не раньше, чем через несколько недель, а может и месяцев. 

Трещина в Гриндавике на юго-западе Исландии после землетрясения, 13 ноября 2023 года
Трещина в Гриндавике на юго-западе Исландии после землетрясения, 13 ноября 2023 годаKJARTAN TORBJOERNSSON/AFP or licensors

Видир Рейниссон, генеральный директор Гражданской обороны:

"Ни у кого в Гриндавике не будет нормального Рождества. Поэтому мы ожидаем, что жители захотят вывезти еще часть своих вещей. /.../ Строительство заграждений вокруг электростанции идет неплохо. Мы даже немного опережаем график".

Задача заключалась в том, чтобы защитить близлежащую электростанцию и оказать поддержку перемещенным лицам, например, работая со страховыми компаниями и банками, чтобы обеспечить им зарплату на следующие три месяца и облегчить доступ к новому жилью, если это необходимо.

За первые 12 часов вторника возле Гриндавика было зафиксировано почти 170 небольших землетрясений -  предупреждение о вероятном извержении лавы. С 11 ноября тысячи мелких толчков сотрясли территорию вдоль полуострова Рейкьянес, в результате чего несколько домов и других построек получили серьезные повреждения.

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