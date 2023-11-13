Исландия: извержение вулкана Фаградальсфьядль может начаться в любое время

By Euronews

Эксперты предполагают, что магма уже просочилась под Гриндавик. Они опасаются, что город будет разрушен извержением вулкана.

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Исландия готовится к крупному извержению вулкана Фаградальсфьядль, которое может произойти в течение нескольких дней или даже часов. Cейсмическая активность в окрестностях вулкана на полуострове Рейкьянес резко возросла. Только за сутки здесь было зафиксировано более 590 поземных толчков.

Землетрясения уже затронули портовый город Гриндавик, жители которого были эвакуированы.

Виктор Булька, житель Гриндавика:"Это ужасная ситуация, но я стараюсь сохранять спокойствие. Я просто не уверен, что произойдет, и эта неопределенность — самое худшее".

Матеуш Дрошковский, житель Гриндавика:"Мы купили здесь дом в прошлом году. Вложили в него все, что у нас было. Продали дом, который у нас был в Польше. Мы хотели начать здесь новую жизнь. И там много неопределенности, у нас большой кредит. Мы не знаем, помогут ли нам каким-либо образом банки или страховые компании".

Эксперты предполагают, что магма уже просочилась под Гриндавик, и опасаются, что город будет разрушен извержением вулкана. Инфраструктуре Гриндавика уже нанесен значительный ущерб: повреждены системы водопровода и электроснабжения.