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Исландия: бегущие от вулкана забирают с собой самое ценное

Трещина на дороге от подземных толчков в Гриндавике
Трещина на дороге от подземных толчков в Гриндавике Авторское право Brynjar Gunnarsson/(c)2021 Brynjar Gunnarsson
By Euronews
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Угроза извержения вулкана Фаградальсфьядль все более реальна. Жители Гриндавика не знают, когда смогут вернуться домой и будет ли куда возвращаться

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По мере того, как угроза извержения вулкана Фаградальсфьядль становится все более очевидной, жителям близлежащей деревни разрешили вернуться в свои дома, чтобы забрать ценные вещи.

В пятницу в Исландии, где насчитывается 33 действующих вулканических системы, было объявлено чрезвычайное положение, а в субботу было принято решение об обязательной эвакуации жителей Гриндавика.

За последние недели в этом районе произошла серия небольших землетрясений.

На самом деле напряжение спало, потому что уехал и впервые с пятницы увидел свой дом. Так что сейчас напряжение спадает. Я очень эмоциональна. Вот, в общем-то, как я себя сейчас чувствую
Йоханнес Йоханнессон
житель Гриндавика

В зону разрешалось въезжать только по два человека на машину и на максимально короткий срок.

Некоторые забирали домашних животных и мебель, другие — заранее купленные рождественские подарки и дорогие сердцу вещи — ведь никто не знает, когда они смогут вернуться домой и будет ли куда возвращаться.

Даже для живущей в прямом смысле слова на вулкане территории, как Исландия, эвакуация целого города — событие редкое.

В последний раз такое случалось 50 лет назад, во время извержения на острове Хеймей у южного побережья страны.

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