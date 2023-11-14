Исландия: бегущие от вулкана забирают с собой самое ценное

Угроза извержения вулкана Фаградальсфьядль все более реальна. Жители Гриндавика не знают, когда смогут вернуться домой и будет ли куда возвращаться
По мере того, как угроза извержения вулкана Фаградальсфьядль становится все более очевидной, жителям близлежащей деревни разрешили вернуться в свои дома, чтобы забрать ценные вещи.
В пятницу в Исландии, где насчитывается 33 действующих вулканических системы, было объявлено чрезвычайное положение, а в субботу было принято решение об обязательной эвакуации жителей Гриндавика.
За последние недели в этом районе произошла серия небольших землетрясений.
В зону разрешалось въезжать только по два человека на машину и на максимально короткий срок.
Некоторые забирали домашних животных и мебель, другие — заранее купленные рождественские подарки и дорогие сердцу вещи — ведь никто не знает, когда они смогут вернуться домой и будет ли куда возвращаться.
Даже для живущей в прямом смысле слова на вулкане территории, как Исландия, эвакуация целого города — событие редкое.
В последний раз такое случалось 50 лет назад, во время извержения на острове Хеймей у южного побережья страны.